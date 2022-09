Per Ville Aperte in Brianza visite guidate al Museo del Beato Serafino.

La parrocchia di Chiuso, in collaborazione con l'associazione Amici del Beato Serafino Morazzone, aderisce per il terzo anno alla manifestazione Ville Aperte in Brianza, con tante novità per questa edizione 2022: oltre alle consuete visite guidate alla chiesa di San Giovanni Battista, comunemente detta del Beato Serafino, il 24 settembre alle 16 e al Museo del Beato Serafino sabato 1 ottobre alle 10 e alle 11, i volontari accompagneranno i visitatori in un percorso a piedi a Chiuso sulle tracce dei Promessi Sposi e del "buon curato", come Manzoni definiva don Serafino nel suo romanzo.

In particolare, l'itinerario a piedi si terrà il 2 ottobre alle 15 mentre questa domenica, 25 settembre alle 15, è prenotabile una visita speciale con l'architetto Antonello Milesi che ha curato il restauro della canonica di Chiuso dove don Serafino ha vissuto per i suoi 49 anni di vita sacerdotale a Chiuso. Sarà possibile scoprire, oltre alle ricchezze del museo del Beato Serafino, anche le tante curiosità e le sorprese emerse durante i lavori di restauro dell'edificio.

Le visite a Chiuso prevedono ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria sul sito di Ville Aperte in Brianza, dove è possibile trovare ulteriori informazioni.

Edizione del ventennale

Ville Aperte in Brianza festeggia l'edizione del ventennale con ben 180 beni aperti al pubblico in 83 comuni di 5 province della Lombardia. In provincia di Lecco saranno visitabili 42 diversi siti tra ville, palazzi, parchi e giardini, chiese e musei.

Le visite del 24 e 25 settembre sono parte inoltre del programma dell'iniziativa "Apriamoci alla bellezza", le giornate di apertura straordinaria dei siti di interesse storico, artistico e culturale della provincia di Lecco con il sostegno del Fondo sviluppo del territorio provinciale lecchese - interventi in ambito storico-artistico e naturale, voluto dai Comuni soci di Lario Reti Holding e corroborato dalle risorse di Fondazione Comunitaria del Lecchese.

Il Museo del Beato Serafino

Il Museo del Beato Serafino ha sede nella canonica della chiesa parrocchiale di Chiuso, al piano terra dell'edificio abitato per 49 anni da don Serafino (1747-1822). Il museo accoglie al suo interno testimonianze della vita di don Serafino, dei suoi rapporti con Alessandro Manzoni e della venerazione successiva di questa esemplare figura di sacerdote ambrosiano.

La chiesa di San Giovanni Battista è detta anche chiesa del Beato Serafino perché qui ha officiato ed è stato sepolto il sacerdote don Serafino Morazzone beatificato nel 2011. La struttura architettonica a una sola navata e la facciata a capanna rivelano le origini romaniche della chiesa, risalgono invece al '400 i preziosi affreschi del presbiterio, che mostrano influenze di Foppa e Mantegna.