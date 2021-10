Volo in mongolfiera, mostre e sport: i 5 consigli per un weekend alternativo

Cercate un appuntamento da non perdere nel weekend? Qui, di seguito, una mini-guida agli eventi in programma da venerdì 1 a domenica 3 ottobre nel Lecchese, in città e in provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

VILLE APERTE IN BRIANZA Ultimi appuntamenti con la fortunata iniziativa che mette in mostra i beni architettonici della provincia di Lecco. La grande kermesse culturale è giunta alla 19esima edizione.

MONTALBANO 1971 - La mostra "Montalbano 1971: fuori scena" da Oto Lab propone parte del reportage fotografico realizzato da Gianni Rusconi in occasione del primo storico Free Folk Pop Festival italiano, organizzato a Lecco dal Collettivo Anarchico Lecchese e amici musicisti, in cooperazione con Re Nudo.

FESTA DI LECCO - Ricco palinsesto per la "Festa di Lecco" in programma il 3 ottobre: il clou è il volo in mongolfiera sulla città, ma spazio anche alla Camminata manzoniana, alle esposizioni artistiche e alla messa per la Madonna del Rosario.

ARTE E NATURA SUL MONTE DI BRIANZA - Domenica 3 ottobre Campsirago Residenza organizza un'intera giornata in cammino nei boschi del Monte di Brianza proponendo due diverse esperienze artistiche alla scoperta del territorio e di incontro poetico e artistico con la natura.

NIRVANA ADVENTURE RACE - Il Nirvana Adventure Race è una gara multisport in autosufficienza in orientamento per squadre di due persone. Gli sport che verranno praticasi sono: Trail, MTB e Kayak, tutto in orientamento. In più ci saranno delle prove speciali: Tiro con l'arco, arrampicata, e slackline. Appuntamento domenica a Oggiono.

