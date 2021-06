Cosa fare nel weekend a Lecco e provincia

Cercate un appuntamento da non perdere nel weekend? Qui, di seguito, una mini-guida agli eventi in programma da venerdì 4 a domenica 6 giugno nel Lecchese, in città e in provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

STREET FOOD - A Dervio arriva lo street food di "Frit Rock", sul lungolago vicino al Parco della Boldona: cibo di strada da ogni angolo del mondo a suon di ottima musica rock! Tre giorni da non perdere.

IL BELLO DELL'ORRIDO - Per la rassegna "Il Bello dell'Orrido", incontri con gli autori sul tema dell'ossimoro del titolo stesso. Sabato tocca ad Andrea Kerbaker, autore di opere di saggistica e di narrativa, interagire con Armando Besio.

IO SONO NESSUNO - Presentazione del libro "Io sono nessuno" dei giornalisti lecchesi Lorenzo Bonini, Stefano Scaccabarozzi e Paolo Valsecchi, che racconta la storia di Piero Nava, testimone dell'omicidio del giudice Rosario Livatino. L'evento, che si svolgerà sabato alle ore 18 al "Galli e Gufi" di Mandello, è inserito nel calendario del Festival della Letteratura.

INCONTRI A KM 0 - Su proposta della Biblioteca di Oggiono, nel vicino parco intitolato a Oriana Fallaci. Sabato 5 giugno 2021 Elena Sole Vismara presenta "Il mondo mi odia. Ovvero quella volta che ho sfondato lo sfigometro"

TOUR SUL LAGO IN WATERTAXI - Un tour suggestivo sul lago, per scoprire due delle principali attrazioni sulla sponda orientale del ramo lecchese: l'Orrido di Bellano e Villa Monastero, da raggiungere rigorosamente a bordo di un watertaxi.

