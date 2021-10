I 5 consigli per un weekend all'insegna del buonumore nel Lecchese

Cercate un appuntamento da non perdere nel weekend? Qui, di seguito, una mini-guida agli eventi in programma da venerdì 8 a domenica 10 ottobre nel Lecchese, in città e in provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

FESTA DELLA TRIPPA - Sabato e domenica alle 19 al Pascolo a Calolzio c'è uno dei piatti tipici dell'autunno, la trippa, nell'evento organizzato dalla parrocchia e aperto a tutti (naturalmente con Green pass).

FESTIVAL DELLA LINGUA ITALIANA - L'appuntamento annuale ideato dalla Fondazione Treccani Cultura per presentare i temi più rilevanti della costante ricerca di Treccani sulla lingua italiana, sia nei suoi specifici aspetti linguistici e lessicografici, sia come specchio dei cambiamenti sociali e civili del mondo contemporaneo.

POMERIGGIO CON IL RICCIO GISMUND - Sabato 9 ottobre Wwf Lecco torna a proporre il tradizionale evento dedicato ai bambini, realizzato in collaborazione con il Parco Monte Barro e con il contributo de Il Campo dei Fiori.

PASSEGGIATA CON I CANI - Un'iniziativa dalla parte degli amici a quattro zampe. E se aggiungiamo le nostre due, quella in programma domenica 10 ottobre diventa... una "Passeggiata a sei zampe".

MOSTRA FOTOGRAFICA SU ALBERTO SORDI - Dal 2 al 24 ottobre Merate ospita la mostra fotografica di Fondazione 3M "L'umanità fragile", che raccoglie una serie di fotografie di scena di alcuni dei più importanti film in cui Alberto Sordi ha messo in scena - attraverso i suoi celebri personaggi – le caratteristiche antropologiche dell'italiano medio dal dopoguerra.

