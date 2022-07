Street food, rievocazioni storiche e triathlon: i nostri consigli per un weekend unico

Un weekend di bel tempo, con un caldo intenso, riserverà grandi opportunità di divertimento. Gli eventi nel territorio non mancheranno. Qui, di seguito, una mini-guida agli appuntamenti in programma da venerdì 1 luglio a domenica 3 luglio a Lecco e provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

TONI MOLESTI - Venerdì 1, sabato 2 e lunedì 3 luglio il parco di Villa Sirtori di Olginate ospiterà uno degli evergreen dell'estate lecchese: il festival musicale Toni Molesti. La kermesse, arrivata alla sua sedicesima edizione, festeggia i primi vent'anni di vita.

FESTA DEL LAGO A VARENNA - Torna la Festa del lago a Varenna, ed è subito magia con rievocazione storica, fuochi d'artificio e street food. Appuntamento da venerdì 1 a domenica 3 luglio.

TIRO CON L'ARCO - Domenica 3 luglio spazio al tiro con l'arco nel Parco Valentino ai Piani Resinelli: dimostrazioni e prove gratuite di questa affascinante pratica sportiva.

TUFFO NEL MEDIOEVO A PRIMALUNA - A Primaluna torna il Medioevo. Il tuffo nell'epoca di mezzo avverrà sabato 2 luglio alle ore 18.30 nel giardino del B&B Gli Gnomi. Presenti arcieri, dame e cavalieri.

TRIATHLON DI LECCO - Torna il Triathlon Città di Lecco, giunto quest'anno alla 21^ edizione. Appuntamento a domenica 3 luglio con la tradizionale competizione su strada organizzata dall'Asd Spartacus Triathlon Lecco con il patrocinio del Comune di Lecco.

Musei, ambiente e cinema

Per avere sempre il quadro di cosa fare: escursioni, camminate, gite fuori porta e visite, ovviamente nel rispetto dell'ambiente, proponiamo ai lettori un ampio ventaglio di possibilità riprendendo le nostre apprezzate guide.

Da non dimenticare il cinema a Lecco. Anche in estate, con i nuovi orari, è possibile godersi un bel film, sempre osservando le ultime disposizioni in materia di contenimento del Covid-19.

È, come sempre, possibile segnalarci nuovi eventi (clicca qui) e, se siete on the road e volete mangiare fuori casa, potete consultare la nostra Ristoguida con i ristoranti del territorio.