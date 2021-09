I 5 consigli per uno spensierato weekend di settembre nel Lecchese

Cercate un appuntamento da non perdere nel weekend? Qui, di seguito, una mini-guida agli eventi in programma da venerdì 10 a domenica 12 settembre nel Lecchese, in città e in provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

DANTE FESTIVAL - Ricorrono i 700 anni della morte di Dante Alighieri e Lecco lo celebra con una serie di appuntamenti che scattano venerdì e proseguiranno oltre il weekend tra incontri, concerti e spettacoli teatrali.

TRA LAGO E MONTI - Imperdibile ultimo appuntamento con la rassegna musicale che ha caratterizzato l'estate. Sabato 11 settembre alle ore 20.30 concerto al Parco della Boldona a Dervio.

GP DI MONZA - Weekend all'insegna della Formula Uno all'Autodromo di Monza. Un appuntamento molto seguito da molti appassionati lecchesi. Ecco la nostra guida per essere presente nel migliore dei modi.

TARAGNATA CON GLI ALPINI - Torna la taragnata delle penne nere di Calolzio. L'appuntamento è per sabato 11 settembre dalle ore 11.30 in avanti presso il parco degli alpini di via Marconi, in centro città.

MOSTRA SULL'ARTICO - Si inaugura domenica 12 settembre alla Torre Viscontea a Lecco la suggestiva mostra del fotografo documentarista danese Mads Nissen, vincitore del prestigioso World Press Photo. Titolo "Arctic Outposts".

