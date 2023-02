Fiere, sole, cinema: i consigli per rendere il weekend straordinario

Il meteo volge al bello, anzi bellissimo: sarà un weekend pieno di cose da fare e vedere. Qui, di seguito, una mini-guida agli appuntamenti in programma da venerdì 10 febbraio 2023 a domenica 12 febbraio 2023 a Lecco e provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

UFO E ALIENI - Venerdì 10 febbraio, alle ore 21, l'astronomo Stefano Covino parlerà degli Ufo con il taglio e la prospettiva della scienza.

FIERA DI SANT'APOLLONIA - A febbraio torna la magia della Fiera di Sant'Apollonia. Il lungolago di Abbadia Lariana è pronto ad accogliere le tradizionali bancarelle tra dolci, vestiti e caramelle. Non mancheranno stand dedicati alle eccellenze enogastronomiche del paese, così come spazio alle associazioni. Come accaduto gli altri anni, i visitatori potranno concedersi un viaggio in battello sul ramo orientale del Lago di Como.

SKI TEST ALL'APRICA - Torna il tradizionale appuntamento annuale con gli Ski Test: prima tappa all'Aprica Palabione. Due giorni dedicati agli appassionati di sci alpino per scoprire e provare le nuove collezioni di sci dei brand: Nordica, Head, Blizzard, Rossignol, Salomon, Atomic, Elan, Fischer, Dynastar, Völkl e RH+. Ma non solo... dalle 9 alle 16 il villaggio Df Sport Specialist è punto di ritrovo per i test, divertimento, animazione e buona musica. È prevista anche un'apertura serale degli ski test dalle 19.30 alle 22.30.

CINEMA - Sono tanti, più di 60, i titoli in cartellone nelle sale cinematografiche lecchesi, gran parte di prima visione.

LA CENERENTOLA - Domenica 12 febbraio alle ore 18 al Cenacolo Francescano di piazza Cappuccini 3 è in programma il secondo appuntamento con "Lecco Lirica", la fortunata rassegna tornata dopo tre anni di stop causa la pandemia.

