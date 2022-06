È un primo tuffo nell'estate: i 5 consigli per valorizzare il weekend

A livello meteo sarà un weekend magnifico, tipicamente estivo: i momenti per una bella escursione non mancheranno, ma nemmeno gli eventi cui partecipare. Qui, di seguito, una mini-guida agli appuntamenti in programma da venerdì 3 giugno a domenica 5 giugno a Lecco e provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

LETTURA PER BAMBINI - Iniziativa dal ricco calendario degli eventi estivi del Comune di Lecco: sabato 11 giugno alle 10.30 lettura per bambini dai 3 ai 5 anni alla Biblioteca civica Pozzoli di Via Bovara. Nell'articolo del nostro Matteo Bonacina il programma completo.

IL MEDIOEVO AL CASTELLO - Un castello incantato e una Principessa da liberare. Domenica 12 giugno Vezio vivrà un ritorno al Medioevo grazie all'associazione La Corte del Drago - Rievocazioni storiche, che farà riassaporare a tutti le sensazioni di un'epoca lontana.

VISITA ALLA CHIESETTA - È giunta alla 14^ edizione la rassegna estiva di "Alla scoperta di un gioiello tra i boschi". L'iniziativa culturale è promossa dalla Parrocchia San Paolo, dalla biblioteca e dall'Amministrazione comunale di Monte Marenzo che, grazie all'aiuto di alcuni volontari (Gruppo Alpini e Associazione Culturale UPper), durante il periodo estivo tengono aperta la Chiesa di Santa Margherita, sopra l'abitato di Monte Marenzo, comune della Valle San Martino. Apertura il 12 giugno.

CAMMINATA ALPINA - Nuova iniziativa promossa dalle penne nere del gruppo "Pippo Milesi" di Calolziocorte. L'appuntamento con la "Camminata Alpina" è per domenica 12 giugno nel parchetto delle penne nere di via Marconi, con ritrovo alle ore 9 e partenza alle 9.30. La corsa, aperta a grandi e bambini, si svilupperà lungo un percorso di circa 7 chilometri attraverso la città di Calolzio.

DUE GIORNI DI RUGBY - Dopo due anni di assenza torna il torneo "Minirugby Città di Lecco". Una due giorni al Bione di grande divertimento, aggregazione e voglia di rugby. Per il sodalizio bluceleste del Rugby Lecco si tratta dell'evento più importante della stagione, una vera e propria festa di due giorni che porterà decine di giocatori di ogni età sui campi.

Musei, ambiente e cinema

Per avere sempre il quadro di cosa fare: escursioni, camminate, gite fuori porta e visite, ovviamente sempre nel rispetto dell'ambiente. Proponiamo ai lettori un ampio ventaglio di possibilità riprendendo le nostre apprezzate guide.

Da non dimenticare il cinema a Lecco. Anche in estate, con i nuovi orari, è possibile godersi un bel film, sempre osservando le ultime disposizioni in materia di contenimento del Covid-19. Ecco il programma delle tre sale della città.

