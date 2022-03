Cinema, mostre e visite: i 5 consigli per un weekend indimenticabile

Non sarà un weekend bellissimo dal punto di vista meteorologico, ma le opportunità di divertirsi non mancano. Qui, di seguito, una mini-guida agli eventi in programma da venerdì 11 marzo a domenica 13 marzo a Lecco e provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

CINEMA A LECCO - Anche a marzo 2022 è possibile godersi un bel film, con mascherina Ffp2 e super Green pass (solo dopo vaccinazione o guarigione dal covid), come stabilito dal recente decreto legge in materia di contenimento del contagio. Ecco il programma delle tre sale della città.

ALL'ORA DEL THE LETTURE PER LA PACE - Sabato 12 marzo 2022 a Oggiono iniziativa in favore delle donne ucraine e di tutte le persone che vogliono la pace. L'evento si intitola "All'ora del the letture per la pace" e si svolgerà alle 17.30 in sala consigliare.

MOSTRA "ARTE DONNA" - Mostra collettiva "Arte donna" di pittura, scultura, grafica e fotografia alla Galleria "La Nassa" di Lecco. Dal 5 al 20 marzo saranno esposte opere di Amtonella Biffi, Adriana Borrello, Maria Rosaria Caso, Daniela Colli, Anna Colombo, Mirella De Palma, Carmen Lafranconi, Lorena Olivieri, Mariella Perani, Miriam Selvetti, Francesca Sisti, Scegle.

I 60 ANNI DEL MCKINLEY - Ultime settimane per la mostra "60 anni fa... noi siamo andati lì e siamo saliti su" McKinley, Alaska 1961 - Spedizione città di Lecco, un'esposizione che resterà allestita all'Osservatorio Alpinistico Lecchese sito al terzo piano di Palazzo delle Paure, nel Polo della Montagna, fino al mese di aprile del 2022.

VISITA AI FORTI - Riaprono i forti di Colico: Fuentes, Montecchio e Torre di Fontanedo sono visitabili dal pubblico dopo due anni di attesa per il Covid. Si comincia questa fine settimana.

Per avere sempre il quadro di cosa fare: escursioni, camminate, gite fuori porta e visite, ovviamente nel rispetto (oltre che dell'ambiente) delle norme anti-covid attualmente in vigore. Proponiamo ai lettori un ampio ventaglio di possibilità riprendendo le nostre apprezzate guide.

