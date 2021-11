Viaggi, visite e sport: i 5 consigli per un weekend alternativo nel Lecchese

Cercate un appuntamento da non perdere nel weekend? Qui, di seguito, una mini-guida agli eventi in programma da venerdì 12 a domenica 14 novembre nel Lecchese, in città e in provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

CORRERE CON IL CAMPIONE - Sabato 13 novembre alle 9.30 The North Face, in collaborazione con lo store Df Sport Specialist di Bevera di Sirtori, offrirà agli appassionati di trail running la possibilità di incontrare l'atleta Henri Aymonod, campione del mondo di corsa in montagna, e di correre insieme a lui.

IL BELLO DELL'ORRIDO - Incontro con lo scrittore Marco Belpoliti organizzato da ArchiViVitali in collaborazione con il Comune di Bellano nell'ambito della rassegna "Il bello dell'Orrido".

LA LECCO DI ORLANDO SORA - Prosegue la rassegna "Ti parlo di Lecco" sabato 13 novembre con "La Lecco di Orlando Sora", alla scoperta del pittore e dei suoi capolavori in città: riscoprire un pittore che a Lecco ha lasciato grande traccia di sé in diversi monumenti ed edifici religiosi e civili.

IN TRENO A CREMONA - Anche da Lecco biglietto speciale per gustarsi la Festa del Torrone a Cremona. Iniziativa promozionale di Trenord per "Gite in treno" nei weekend 13-14 e 20-21 novembre: il ticket comprende il viaggio andata e ritorno, un tour guidato alla città e sconti.

CALCIO: LECCO-ALBINOLEFFE - Per lo sport, domenica alle 14.30 al Rigamonti Ceppi c'è la sfida valida per il campionato di Serie C tra Lecco e Albinoleffe.

