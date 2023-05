I 10 consigli per valorizzare al massimo il weekend nonostante il maltempo

Un fine settimana bagnato e piuttosto freddo, per essere a metà maggio. Su con il morale, però: gli eventi nel territorio non mancheranno. Qui, di seguito, una mini-guida agli appuntamenti in programma da venerdì 12 maggio 2023 a domenica 14 maggio 2023 a Lecco e provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

SERATA CON I RICCI - L'amico dei ricci ospite a Merate. La sezione locale di Enpa organizza per venerdì 12 maggio alle 20.30 nella sala civica di viale Lombardia un incontro con il veterinario Massimo Vacchetta, di cui è celebre l'attività di salvataggio dei ricci selvatici.

CONCERTO DELL'AMICIZIA - In centro Lecco andrà in scena il Concerto dell'amicizia 2023: appuntamento fissato per le 20.45 di venerdì 12 maggio, in piazza Garibaldi.

AQUILONI IN PIAZZA - Il Segreto di Penelope - Laboratorio di Artigianato Sociale è lieto di invitare all'evento "Gli Aquiloni di Penelope", che si terrà sabato 13 maggio nella sede dell'associazione in Piazza Cermenati 5, Lecco.

VISITA AI SOTTERRANEI - Sabato 13 maggio visita ai sotterranei della città con la delegazione Fai di Lecco condotta da Luigi Rosci.

STOPPANI IN MUSICA COMPIE 25 ANNI - Sabato 13 maggio "Stoppani in musica" festeggia 25 anni. L'associazione vuole festeggiare il quarto di secolo di splendida attività in una coinvolgente serata musicale.

MOSTRA PER "ALBUM-BRIANZA" - La mostra "Paesaggi per un amore", dal 13 al 28 maggio (apertura il sabato e la domenica dalle 15 alle 18), raccoglie nel Granaio di Villa Greppi, a Monticello Brianza, una selezione di scatti realizzati da Ivano Borile nell'ambito di "Album-Brianza".

PASSEGGIATA CON GLI ANIMALI - Si terrà sabato 13 Maggio, dalle 9 alle ore 12, una mattinata da condividere con i propri amici a quattro zampe, organizzata da Valore - Spazio di crescita di Barzanò.

LAKE COMO MARATHON BIKE - Dopo il bellissimo esordio dello scorso anno, torna il prossimo 14 maggio la Lake Como Bike Marathon, seconda tappa della Coppa Lombardia Mtb ma la prima nel territorio regionale, dopo "l'escursione" ad Alassio per la GF del Muretto.

CAMMINATA SOLIDALE - Tre percorsi di 7, 14 e 21 chilometri. Ma soprattutto tanta solidarietà e voglia di stare insieme all'insegna di sport e sana aggregazione. A Olginate e Valgreghentino torna "Una camminata solidale", evento ludico motorio a passo libero, promosso dalle associazioni del territorio con il sostegno due Amministrazioni comunali.

AZALEE IN PIAZZA PER LA RICERCA - In occasione della Festa della Mamma di domenica 14 maggio, dalle ore 8 fino a esaurimento delle azalee, i volontari della Polisportiva Monte Marenzo saranno presenti presso l'atrio comunale.

Per avere sempre il quadro di cosa fare - escursioni, camminate, gite fuori porta e visite, ovviamente nel rispetto dell'ambiente - proponiamo ai lettori un ampio ventaglio di possibilità riprendendo le nostre apprezzate guide. Da non perdere, inoltre, il palinsesto dei cinema della provincia di Lecco. È, come sempre, possibile segnalarci nuovi eventi (clicca qui) e, se siete on the road e volete mangiare fuori casa, consultare la nostra Ristoguida con i ristoranti del territorio.