Arriva Ferragosto: cosa fare a Lecco durante i tre giorni più caldi dell'anno

Arriva il fine settimana di Ferragosto: cercate un appuntamento da non perdere a Lecco? Qui, di seguito, una mini-guida agli eventi in programma da venerdì 13 a domenica 15 agosto nel Lecchese, in città e in provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

IN MUSICA - A Lecco eventi legati alla musica: sabato 14 agosto spazio a "Musicamorfosi", concerto Eva Fernandez, mentre domenica 15 ecco mercatino dell'antiquariato in centro e "Ferragosto con Lucie" a Rivabella.

IL CIBO - Sempre in centro città arriva lo street food: cibo e bevande dal resto dell'Italia nella splendida cornice del nostro lungolago.

SAGRA DELLE SAGRE - Prosegue la Sagra delle Sagre, uno degli appuntamenti più sentiti dell'estate lecchese e della Valsassina. La 56^ edizione della kermesse andrà in scena dal 7 al 16 agosto 2021, orari di apertura dalle ore 10 alle 23. Si tratta, come sempre, dell'esposizione e della vendita dei prodotti delle attività di Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera. Si entra con il green pass, all'interno possibilità di ricevere il vaccino anti-Covid.

IL CAVALLINO RAMPANTE - La mitica Ferrari torna protagonista a Malgrate con la "Notte Rossa".

È, come sempre, possibile segnalarci nuovi eventi (clicca qui) e, se siete on the road e volete mangiare fuori casa, potete consultare la nostra Ristoguida con i ristoranti del territorio.