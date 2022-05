I 5 consigli per un imperdibile weekend che odora già d'estate

Nel weekend sono annunciati temporali, ma il meteo dovrebbe comunque garantire la possibilità di divertirsi e vivere gli eventi proposti nel territorio. Qui, di seguito, una mini-guida agli eventi in programma da venerdì 13 maggio a domenica 15 maggio a Lecco e provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

CORSA SUL TRENO STORICO - Anche per la stagione 2022, è partito il programma turistico dei treni storici, dopo il successo raggiunto negli anni passati. Perché non riservarsi una corsa su queste meravigliose "macchine del tempo"?

VALSASSINA EXPERIENCE - conoscenza, la valorizzazione e la promozione del territorio sono gli obbiettivi principali del progetto messo in piedi per l'estate 2022 in Valsassina. Ma di cosa si tratta? Valsassina Experience nasce dalla collaborazione tra Piani di Bobbio e Terre Alte Outdoor Experience, con l'obiettivo di creare un calendario di proposte dedicate agli amanti delle attività all'aria aperta.

LECCO PLAYGROUND - Tre giornate di sport e sfide nei rioni di Germanedo, Acquate e Santo Stefano, dedicate ai ragazzi dai 6 ai 14 anni e un'esplosiva tre giorni conclusiva nel cuore della città, alla Piccola, in piazzale Cassin, questa l'edizione 2022 di Lecco Playground.

AQUILONI IN PIAZZA - Il Segreto di Penelope-Laboratorio di Artigianato Sociale organizza l'evento "Gli Aquiloni di Penelope" che si terrà sabato 14 maggio nella sede in Piazza Cermenati 5, nel pieno centro di Lecco. Laboratorio per imparare a realizzare un aquilone curato da Edo Borghetti.

CAMMINATA SOLIDALE - È tutto pronto per la camminata solidale che si terrà domenica 15 maggio lungo le strade di Olginate e Valgreghentino. L'evento sportivo, valido per i concorsi Fiasp e Paesaggi Lariani, è promosso da Aido, Avis, Pro loco, Comuni e altre associazioni dei due paesi. Ritrovo e partenza sono in programma dalle ore 8 alle 9 presso la palestra di via Campagnola.

Musei, ambiente e cinema

Per avere sempre il quadro di cosa fare: escursioni, camminate, gite fuori porta e visite, ovviamente nel rispetto (oltre che dell'ambiente) delle norme anti-covid attualmente in vigore. Proponiamo ai lettori un ampio ventaglio di possibilità riprendendo le nostre apprezzate guide.

Da non dimenticare il cinema a Lecco. Anche a maggio 2022 è possibile godersi un bel film, sempre osservando le ultime disposizioni in materia di contenimento del Covid-19. Ecco il programma delle tre sale della città.

È, come sempre, possibile segnalarci nuovi eventi (clicca qui) e, se siete on the road e volete mangiare fuori casa, potete consultare la nostra Ristoguida con i ristoranti del territorio.