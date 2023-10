I 5 consigli per trasformare il weekend

Il meteo volge al brutto, le temperature calano e si entra nell'autunno vero e proprio, che offre moltissime opportunità di divertimento. Gli eventi da seguire nel territorio saranno come sempre numerosi. Qui, di seguito, una mini-guida agli appuntamenti in programma da venerdì 6 ottobre 2023 a domenica 8 ottobre 2023 a Lecco e provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

FESTA DELLA BUROLLA - Domenica 15 ottobre torna a Campsirago la tradizionale Festa della Burolla organizzata da Associazione Sburollati, Campsirago Residenza, Birreria Peppo Bar, Coop Karibuny in collaborazione con Arci La Loco, Avpc Rio Vallone.

BARABINA RUN - Torna la corsa lungo gli scenari suggestivi intorno a Cascina don Guanella, con una parata di star come Evans e Chiappucci durante gli eventi collaterali.

LA TERRA COME PIANETA - Al Planetario è di scena la Terra. Venerdì 13 ottobre, alle ore 21, la geologa Marzia Albani, conferenziera della Torre del Sole di Brembate, parlerà del nostro mondo visto come pianeta fra tutti gli altri. Con le sue unicità, certo, ma anche, copernicanamente, come corpo celeste "normale". Nel pomeriggio del 13 ottobre è previsto il "Sabato dei bambini".

CINEMA - Quasi sessanta proiezioni durante il weekend e oltre nelle sale cinematografiche lecchesi.

OLTREMURA - Il progetto Oltremura vuole portare la musica e le storie dell'Abdo Buda Marconi trio in realtà significative o per l'attività di studio e divulgazione di culture, musiche e religioni del mondo, o per la loro quotidianità fatta di incontro, migrazioni, transiti.

