Boulder, laboratori, escape room: i consigli per un weekend luminoso

Sarà un bellissimo weekend di sole e temperature gradevoli, uno dei primi di questa stagione primaverile. Qui, di seguito, una mini-guida agli appuntamenti in programma da venerdì 14 aprile 2023 a domenica 16 aprile 2023 a Lecco e provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

DANZA E ARTE VISIVA - Sabato 15 aprile alle ore 21.30 a Campsirago Residenza va in scena "Clouds" di e con Maura Di Vietri, un viaggio attraverso diversi linguaggi artistici: danza, performance, video, arte visiva, pittura del corpo e composizione sonora.

ESCAPE ROOM - L'escape room a cielo aperto si snoda attraverso le strade del centro. Un gioco in squadra per le vie di Lecco, un'esperienza da provare.

LABORATORIO DI SCRITTURA - Dimostrazione gratuita dei laboratori di scrittura proposti da Stefano Bolotta, giornalista, il 15 aprile ad Abbadia Lariana. L'appuntamento è dalle ore 15 alle 17 alla biblioteca comunale sita nel complesso del Civico museo setificio Monti. Occorre prenotare (anche sabato mattina).

CORALE PER TELETHON - Continuano in tutta la provincia di Lecco le manifestazioni a favore di Telethon. Sabato 15 aprile alle ore 21 presso la chiesa di San Giorgio in Molteno e vi sarà un concerto della Corale Bilacus di Bellagio.

VALMA STREET BLOCK - Sabato 15 aprile ritorna l'ormai iconica manifestazione di street boulder "Valma Street Block 2023" CHE quest'anno e? giunta alla sua settima edizione e si svolgera? tra le vie della frazione Caserta di Valmadrera.

CINEMA - Dopo Pasqua è ripartita la programmazione normale nelle sale della provincia di Lecco: occhi ancora su Super Mario Bros. Il Film ma arrivano altre interessanti novità.

MUSICAL LA SIRENETTA - "La Sirenetta il musical" farà vivere a tutti un’esperienza indimenticabile, immersi in un mondo magico. Appuntamento sabato alle ore 16.

MOSTRA DI DISEGNI - Pietro Ferrari, nato a Corenno Plinio, profeta in patria: nel weekend l'artista esporrà i propri lavori nel suggestivo borgo derviese.

Per avere sempre il quadro di cosa fare - escursioni, camminate, gite fuori porta e visite, ovviamente nel rispetto dell'ambiente - proponiamo ai lettori un ampio ventaglio di possibilità riprendendo le nostre apprezzate guide. È, come sempre, possibile segnalarci nuovi eventi (clicca qui) e, se siete on the road e volete mangiare fuori casa, consultare la nostra Ristoguida con i ristoranti del territorio.