Cosa fare nel weekend? I 5 consigli per godersi il fine settimana

Un altro weekend di bel tempo sarà garantito dal clima: cosa fare? Qui, di seguito, una mini-guida agli eventi in programma da venerdì 14 gennaio a domenica 16 gennaio a Lecco e provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

CINEMA - Cosa c'è nelle sale lecchesi? Uno sguardo ai film in programma nei tre cinema della città, tra rassegne di cineforum e titoli di prima visione. Ricordando sempre di avere il Green pass per potervi accedere.

PLANETARIO DI LECCO - Un mese di gennaio decisamente interessante al Planetario di Lecco, con molti appuntamenti in grado di richiamare l'attenzione del pubblico. Sabato 15 gennaio si svolgerà "Alla scoperta del cielo con il Piccolo Principe".

CONCERTO DI SANT'ANTONIO - Torna un tradizionale appuntamento a Valmadrera. Il 16 gennaio si terrà il concerto del Corpo musicale Santa Cecilia, principale banda cittadina che raccoglie sempre molto pubblico.

MOSTRA FOTOGRAFICA DI LUIGI ERBA - Nella Sezione di Grafica e Fotografia di Palazzo delle Paure, piazza XX settembre 22, Lecco, è esposta la grande esposizione di un fotografo italiano come Luigi Erba, visitabile dal pubblico.

CAPOLAVORO PER LECCO - Per il terzo anno consecutivo torna a Palazzo delle Paure di Lecco la mostra-evento "Capolavoro per Lecco". "Storie salvate. Tre Natività del Cinquecento da riscoprire" è il titolo dell'evento di quest'anno.

È, come sempre, possibile segnalarci nuovi eventi (clicca qui) e, se siete on the road e volete mangiare fuori casa, potete consultare la nostra Ristoguida con i ristoranti del territorio.