I 5 consigli per un divertente (e soleggiato) weekend autunnale

LA ROCCA INCANTATA - Torna la magia della "Rocca Incantata" di Parè. Sabato 16 ottobre si potrà percorre la zona più suggestiva della SP583 a piedi, grazie alla chiusura al traffico veicolare, apprezzando il gioco di luci e i vari eventi legati all'intrattenimento che saranno proposti.

GIORNATE DEL FAI - Abbadia Lariana grande protagonista delle Giornate Fai d'Autunno 2021, che si svolgeranno nel weekend 16-17 ottobre. Quattro attrazioni da scoprire: il Museo setificio Monti, le chiese di San Lorenzo e San Rocco, e il gioiello della chiesa di San Giorgio sul Viandante.

FESTIVAL DEI PROMESSI SPOSI - "Lecco Città dei Promessi Sposi", festival sul romanzo del Manzoni quest'anno dedicato a Nino Castelnuovo. Un mix di suggestioni che spaziano dall'approfondimento scientifico e letterario al fascino della musica e ai sapori della cucina, dal cinema alle proiezioni in videomapping, dall’arte alla comunicazione. Dalla Villa si allarga alla città, sottolineando il legame con il contesto in cui Manzoni visse e che gli fu ispiratore del celebre romanzo.

FESTIVAL FIATI - Il Civico Istituto Musicale G. Zelioli di Lecco, Anbima Lombardia e il Comune di Lecco promuovono il Festival Fiati, fino al 17 ottobre.

PHOTOFESTIVAL 2021 - Merate ospiterà la mostra fotografica di Fondazione 3M "L’umanità fragile" che raccoglie una serie di fotografie di scena di alcuni dei più importanti film in cui Alberto Sordi ha messo in scena - attraverso i suoi celebri personaggi - le caratteristiche antropologiche dell’italiano medio dal dopoguerra.

