Gite fuori porta, mercatini e cinema: ecco cosa fare nel weekend di Pasqua

Tutto pronto per il weekend di Pasqua, che dal punto di vista meteorologico sarà sereno e incoraggerà le persone a uscire di casa. Le occasioni per trascorrere il tempo stando all'aperto o al chiuso non mancheranno. Qui, di seguito, una mini-guida agli eventi in programma da venerdì 15 aprile a lunedì 18 aprile a Lecco e provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

LE GIOSTRE A LECCO - Gioia e divertimento per le famiglie, ma anche adrenalina e festa per i più intrepidi. Il PasquaPark, allestito nell'Area Spettacoli Viaggianti (Zona Bione), resta in città per tutto il periodo pasquale, fino a lunedì 25 aprile.

MERCATINO FRANCESE - Il Mercatino Regionale Francese, con i suoi profumi, sapori e colori d'oltralpe farà tappa per la prima volta a Lecco in piazza Garibaldi, dal 16 al 18 aprile, in collaborazione con LTM Lecco.

CINEMA CON SILENTE - C'è anche il cinema a Lecco. A Pasqua e a Pasquetta è possibile godersi un bel film, con mascherina Ffp2 e super Green pass (solo dopo vaccinazione o guarigione dal covid), come stabilito dal recente decreto legge in materia di contenimento del contagio. Ecco il programma delle tre sale della città, la grande prima visione è I Segreti di Silente.

SUL LAGO CON IL "CONCORDIA" - Navigazione Lago di Como apre la stagione con il grande ritorno dello storico Piroscafo "Concordia" dopo lo stop forzato nel 2020. Si viaggia in tutto il fine settimana sulla Como-Menaggio.

GITA A PASQUETTA - Pasquetta dovrebbe regalare la giornata migliore dal punto di vista meteorologico. La tradizione vuole una bella gita. Ecco i nostri consigli per escursioni, camminate, gite fuori porta e visite, sempre nel rispetto dell'ambiente.

