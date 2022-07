Notte Bianca, Ron in concerto, agoni: i consigli per chi sogna un weekend al massimo

Sarà all'insegna di sole e caldo il weekend nel Lecchese. Gli eventi nel territorio saranno, come sempre, numerosi. Qui, di seguito, una mini-guida agli appuntamenti in programma da venerdì 15 luglio a domenica 17 luglio a Lecco e provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

PINTUPI OPEN AIR - Dopo il successo delle prime due edizioni, il Circolo Pintupi di Verderio torna con il Pintupi Open Air, il festival di musica dal vivo che, quest'anno, si terrà per due weekend consecutivi, dal 15 al 24 luglio al Centro Sportivo di Paderno d'Adda. Musica e buona cucina garantite.

ESCURSIONI ANELLO CAMPELLI/COLONGHEI - Percorso ad anello alle falde della Grignetta. Attraverso faggete e prati l'itinerario porta sul versante di Abbadia Lariana, affacciato con splendidi panorami sul ramo orientale del Lago di Como. Percorso di difficoltà contenuta ideale per una passeggiata in famiglia di mezza giornata.

NOTTE BIANCA - Ritorna la Notte Bianca di Lecco, con l'apertura serale straordinaria e ingresso gratuito di vari musei cittadini. Appuntamento fissato per sabato 16 luglio, con un programma attualmente definito a grandi linee, dalle ore 18 fino all'una di notte, attraverso spettacoli dislocati in città.

RON IN CONCERTO - L'attesissimo concerto di Ron in città non sarà più ai Piani d'Erna come in origine previsto, ma in piazza Garibaldi. L'inizio è in programma alle ore 18.

CITY GAME A LECCO - Gioco, scoperta e viaggio: una sfida per risolvere gli enigmi utilizzando la creatività e un pizzico di astuzia, che permette di immergersi nella storia, nella cultura e negli aneddoti di un territorio, svelando i misteri che lo caratterizzano e trasportando in un viaggio alla scoperta delle bellezze del mondo circostante.

FESTA DELLA MADONNA DEL CARMINE - In Valsassina il mese di luglio è anche il momento delle feste patronali: lunghe serate estive per tirar tardi in compagnia ma anche per rinnovare tradizioni religiose e popolari. Tra le Sante patrone di luglio questo fine settimana è il turno di Casargo che celebrerà la Madonna del Carmine con la classica tre giorni di appuntamenti tra momenti di fede e socialità.

AGONI IN CONTRADA - Torna, con la 18^ edizione, "Agoni in Contrada", una delle manifestazioni più attese e amate nel comune di Bellano e nei dintorni. Una cena a base di pesce di lago nella suggestiva Via Manzoni. E a seguire musica jazz e le gite notturne sulle caratteristiche Lucie.

Musei, ambiente e cinema

