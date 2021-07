Cosa fare nel weekend a Lecco e provincia

Cercate un appuntamento da non perdere nel weekend? Qui, di seguito, una mini-guida agli eventi in programma da venerdì 16 a domenica 18 luglio nel Lecchese, in città e in provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

TI RACCONTO DELL'ANTONIA E DI PASTURO - Sabato alle ore 10 a Pasturo visita guidata con presentazione del percorso culturale "Sulle tracce di Antonia Pozzi: il percorso poetico di un territorio" a cura di Nicoletta Orlandi, che si occuperà anche delle letture a due voci insieme a Pieranna Rusconi.

NOTTE BIANCA - Torna la Notte bianca di Lecco, all'insegna della cultura e dell'intrattenimento, evento organizzato da Comune di Lecco e Ltm in collaborazione con Confcommercio Lecco. Giochi per bambini, luoghi della cultura gratuiti, artisti di strada, spettacoli in piazza, teatro, musica e negozi aperti: sabato 17 luglio Lecco torna a illuminarsi anche di sera per un appuntamento immancabile nell'estate dei lecchesi.

LECCO JAZZ FESTIVAL - Spazio alla buona musica: secondo appuntamento di Lecco Jazz festival previsto per sabato 17 alle 22 in piazza Garibaldi, dove si esibirà John Patitucci con Chris Potter e Brian Blade.

MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO - Appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati domenica 18 luglio in piazza XX Settembre a Lecco dalle ore 8 alle 20.

REMADA - Riecco finalmente la Remada ad Abbadia Lariana. La manifestazione non competitiva organizzata dal Centro sport, saltata lo scorso anno a causa delle difficoltà legate alla pandemia, torna a entusiasmare il pubblico sulle rive del lago tra Abbadia e Mandello con la 34^ edizione. Cucina con specialità tipiche su prenotazione.

