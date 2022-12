I nostri consigli per vivere un fantastico weekend prima del Natale

Le condizioni meteo migliorano in vista del weekend. Gli eventi, come sempre e avvicinandosi il Natale, abbonderanno nel territorio. Qui, di seguito, una mini-guida agli appuntamenti in programma da venerdì 16 dicembre a domenica 18 dicembre 2022 a Lecco e provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

PISTA DI PATTINAGGIO - La pista di pattinaggio a Lecco resterà attiva in città fino a domenica 5 febbraio 2023. Tradizione natalizia tra le più amate dai lecchesi, la pista di ghiaccio di piazza Garibaldi torna a far sorridere grandi e piccini con la tanto apprezzata struttura di circa 800 metri quadri. Accese anche le suggestive luci nelle piazze del centro.

NATALE A COLICO - Pista di pattinaggio, concerto della banda, presepe ed estrazione della lotteria: c'è tutto e di più nel weekend prenatalizio a Colico.

AVATAR 2 - Nelle sale cinematografiche della provincia di Lecco irrompe uno dei film più attesi per Natale, Avatar - La via dell'acqua. Oltre al nuovo capolavoro di James Cameron c'è molto altro.

BABBO NATALE A SAN GIOVANNI - Babbo Natale arriva in viale Adamello e via Oslavia, nel rione di San Giovanni. Appuntamento fissato per il pomeriggio di sabato 17 dicembre: Babbo Natale visiterà le attività commerciali, intrattenendo grandi e piccini con fiabe natalizie e dolci sorprese per tutti.

VISITA AL MUSEO DEL BEATO - L'associazione Amici del Beato Serafino organizza per sabato 17 dicembre alle 15.30 una visita guidata a tema al Museo del Beato Serafino Morazzone per vivere lo spirito del Natale grazie alle riflessioni di Alessandro Manzoni e conoscere la devozione del Beato Serafino alla Vergine Maria.

TEATRO CON L'AVIS A MANDELLO - All'insegna del "facciamoci gli auguri" l'Avis di Mandello del Lario invita soci e simpatizzanti alla serata in programma sabato 17 dicembre alle ore 21 al Teatro De André, dove salirà sul palco la Filodrammatica Juventus Nova.

CONCERTO DEL CORO GOSPEL - Sabato 17 dicembre alle ore 21, presso il teatro Pier Giorgio Frassati di Abbadia Lariana, si terrà il concerto gospel natalizio organizzato dalla Pro loco di Abbadia. Si esibirà sul palco il coro gospel Sol Quair di Lecco, diretto da Giuseppe Caccialanza e con il basso di Daniele Rossi.

FESTA DELLE ASSOCIAZIONI - Domenica 18 a Colico avrà luogo la Grande Festa delle Associazioni. A partire dalle 10, al Parco Cariboni (nella foto), saranno aperti i mercatini e il villaggio di Babbo Natale con gli Amici della Protezione Civile, con tanto divertimento sia per i bambini sia per gli adulti, come la palestra di arrampicata Cai, lo stand del Moto Club e i giochi con Croce Rossa e Colico Derviese.

Musei, ambiente e ristoranti

Per avere sempre il quadro di cosa fare - escursioni, camminate, gite fuori porta e visite, ovviamente nel rispetto dell'ambiente - proponiamo ai lettori un ampio ventaglio di possibilità riprendendo le nostre apprezzate guide. È, come sempre, possibile segnalarci nuovi eventi (clicca qui) e, se siete on the road e volete mangiare fuori casa, consultare la nostra Ristoguida con i ristoranti del territorio.