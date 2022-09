Feste, musica e birra: i consigli per un weekend da vivere all'aria aperta

Un weekend magnifico dal punto di vista meteorologico, con sole e caldo gradevole, merita momenti di svago divertenti e interessanti. Gli eventi nel territorio saranno, come sempre, numerosi. Qui, di seguito, una mini-guida agli appuntamenti in programma da venerdì 16 settembre a domenica 18 settembre 2022 a Lecco e provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

MEDFEST - Prosegue MedFest, un viaggio nell’universo della cultura medievale, che conduce i partecipanti a riscoprire importanti luoghi del territorio e sedi nascoste di straordinaria suggestione architettonica e paesistica.

LUPPOLANDO PER PERLEDO - Degustazione birre nelle classiche cantine di Perledo. Anche quest'anno sarà possibile gustarne diversi tipi, accompagnati da prelibatezze locali. Sarà in vendita un pass birra che dara il diritto a un assaggio in ogni cantina. Dal pomeriggio fino alla tarda serata di sabato 17 settembre per le vie della bella location lecchese.

BAITE FILOSOFICHE - Un festival con filosofi, studiosi e docenti di importanti università internazionali attesi in un luogo suggestivo e particolarmente simbolico come la chiesa Sant’Egidio, sopra il rione lecchese di Bonacina. La manifestazione durerà l'intero weekend.

RAPELLO FOLK - Spinti dall’entusiasmo e dai riscontri positivi dell’edizione del 2021, la Cooperativa Sociale Liberi Sogni propone, anche quest'anno, il Rapello Folk 2022, un festival di musica popolare accompagnato da buon cibo. Si terrà all'aperto, a Cascina Rapello, in un luogo paesaggisticamente incantevole lontano dalla frenesia cittadina e facilmente raggiungibile, nei due week-end centrali di settembre: sabato 10 e domenica 11; venerdì 16, sabato 17 e domenica 18.

IL GATTO CON GLI STIVALI - Lo spettacolo per bambini "II gatto con gli stivali" di Campsirago Residenza in programma per l'Epifania 2022 e rinviato per sopraggiunta emergenza Covid, finalmente sarà in scena al Teatro De Andrè di Mandello domenica 18 settembre 2022 alle ore 17. Miagolii, travestimenti e un alone di mistero: ecco cosa attende il pubblico.

