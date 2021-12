Luci, pattinaggio, Santa Claus in moto: 10 consigli per l'ultimo weekend prima del Natale

Cercate un appuntamento da non perdere nel weekend? Qui, di seguito, una mini-guida agli eventi in programma da venerdì 17 a domenica 19 dicembre nel Lecchese, in città e in provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

CINEMA A LECCO - Cosa propongono i cinema di Lecco questo fine settimana? Titoli di interesse per gli appassionati nelle tre sale cinematografiche della città. E c'è anche il nuovo Spiderman.

LUCI SU LECCO - Il centro della città torna a essere illuminato dalle proiezioni natalizie. Dopo lo stop forzato del 2020 l'associazione Amici di Lecco è nuovamente scesa in campo con l'apprezzata iniziativa sperimentata con successo durante le Festività del 2019.

PISTA DI PATTINAGGIO E MERCATINI - Non solo la pista di pattinaggio extralarge. Prende sempre più forma l'offerta turistica della città per il periodo natalizio. La Giunta comunale di Lecco ha approvato la nuova edizione del Villaggio di Natale, che troverà spazio fino al 26 dicembre in Piazza Cermenati.

NATALE CULTURALE A LECCO - Le proposte del Sistema Museale Urbano Lecchese per queste festività, perché Natale in città è anche ricca proposta culturale.

BABBO NATALE IN MOTO - Gli "Innominati Bikers" organizzano il primo Babbo Natale in moto della valle San Martino, tra atmosfere di festa e solidarietà. L'iniziativa si terrà sabato 18 dicembre con ritrovo alle ore 14 nel piazzale Figini di Vercurago.

ANDANDO PER PRESEPI - Gli allestimenti della Natività che partecipano al tradizionale concorso "Andando per presepi" sono visibili a tutta la cittadinanza mandellese. Sono 20 e saranno esposti al pubblico nelle giornate 11, 12, 18 e 19 dicembre.

LECCO E LA SUA STORIA - Sabato 18 dicembre all'Aula Magna del Politecnico in via Ghislanzoni 22, alle 16.30, sarà presentato il secondo volume dell'opera "Lecco e la sua storia" dal titolo "Dalla crisi del ducato visconteo agli Sforza e al dominio spagnolo"

LECCO-PRO SESTO - Tutti al Rigamonti Ceppi per la sfida classica tra Lecco e Pro Sesto, con gli uomini di Luciano De Paola che cercano continuità dopo le due vittorie consecutive.

I CONCERTI DELLA DOMENICA - L'associazione Mikrokosmos di Lecco in collaborazione con Teatro Invito e con il sostegno del Comune di Lecco e Aido Sezione provinciale di Lecco ha inaugurato lo scorso 14 novembre la nuova edizione de "I Concerti della Domenica". Domenica 19 dicembre tocca a "Non sembiava imagine che tace".

NATALE A VILLA MONASTERO - Il fascino di Villa Monastero con tante iniziative allestita ad hoc nella magica dimora varennese.

