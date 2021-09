Visite, sport e cultura: 5 suggerimenti per un weekend indimenticabile

Cercate un appuntamento da non perdere nel weekend? Qui, di seguito, una mini-guida agli eventi in programma da venerdì 17 a domenica 19 settembre nel Lecchese, in città e in provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

VILLE IN BRIANZA - Nei fine settimana compresi dal 18 al 26 settembre, con una estensione al 2/3 ottobre 2021 in 84 Comuni di 5 province (36 per Monza e Brianza, 27 per Lecco, 13 per Como, 6 per la Città Metropolitana di Milano, 2 per Varese) saranno proposte visite guidate a 155 siti pubblici e privati - tra ville e palazzi, parchi e giardini, chiese e musei - 72 eventi (31 eventi dedicati a Dante; 35 eventi promossi dai Partner; 6 performance per bambini) e 27 itinerari.

DANTE FESTIVAL LECCO - Proseguono gli appuntamenti per il Dante Festival Lecco nel weekend: tra gli appuntamenti principali Dante e la montagna, e il canto gregoriano.

TORNA IL CINEMA IN CENTRO - Il fine settimana del 17-19 settembre rappresenta la rinascita del cinema in centro con l'inizio dell'attività ordinaria del Nuovo Aquilone.

IN BICI SULL'ADDA - In bicicletta nel Parco Adda Nord lungo l’alzaia che costeggia il fiume. L'iniziativa, aperta a tutti, si terrà nella mattinata di domenica 19 settembre.

LECCO-FERALPI SALÒ - Quarta giornata nel campionato di Serie C, girone A: al Rigamonti Ceppi la Calcio Lecco di mister Mauro Zironelli cerca la terza vittoria consecutiva ospitando la Feralpi Salò.

È, come sempre, possibile segnalarci nuovi eventi (clicca qui) e, se siete on the road e volete mangiare fuori casa, potete consultare la nostra Ristoguida con i ristoranti del territorio.