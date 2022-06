I 5 consigli per rendere indimenticabile il weekend nel Lecchese

A livello meteorologico si prospetta un weekend molto caldo, ma certamente spendibile tra un'escursione e un evento. Qui, di seguito, una mini-guida agli appuntamenti in programma da venerdì 17 giugno a domenica 19 giugno a Lecco e provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

LECCO PRIDE - Il Pride torna e per la prima volta può proporre in città la sfilata, con i suoi colori e il suo folclore. L'occasione è però anche importante, all'insegna dei "D(i)ritti in Piazza", slogan scelto dagli organizzatori per l'edizione 2022. Appuntamento a sabato, ritrovo dalle ore 15.

TUFFO A 4 ZAMPE - Cani bagnino protagonisti a Bellano. Domenica 19 giugno torna la manifestazione "Tuffo a quattro zampe - Summer edition", in collaborazione con l'Associazione cinofila salvataggio nautico. L'appuntamento è al Lido del paese altolariano, dalle ore 10 alle 16.

SVALVOLATOSO DAY - Sabato 18 giugno spazio allo Svalvolatoso Day, giornata dedicata alle due ruote che si tiene annualmente nel piazzale del mercato, iniziativa con cui gli amici ricordano Andrea Maltese, 32enne scomparso nel 2018 in un incidente motociclistico a Valmadrera.

COLICO IN CANTINA - L'evento enogastronomico "Colico in Cantina" torna sabato 18, venerdì 24 e sabato 25 giugno nella frazione di Villatico per assaporare buon cibo e buon vino in compagnia. Già questo weekend un primo, imperdibile assaggio!

OSSERVAZIONE DEL CIELO - Proseguono al Planetario le proiezioni in cupola in orario mattutino, vera novità di questa estate. Un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati di astronomia, alle ore 10 del mattino. Sospesa dunque la classica proiezione delle ore 16.

Musei, ambiente e cinema

