Pizzoccheri, fiere, musica e scampagnate: i consigli per un weekend fantastico

Il tempo non sarà affatto male nel weekend, concedendo così la possibilità di una passeggiata o di godere dei tanti eventi proposti nel Lecchese. Qui, di seguito, una mini-guida agli appuntamenti in programma da venerdì 17 marzo 2023 a domenica 19 marzo 2023 a Lecco e provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

PIZZOCCHERATA - Pizzoccherata d'asporto all'oratorio di Germanedo. L'appuntamento è in programma per domenica 19 marzo dalle ore 12.

ORTO IN POESIA - "Orto in poesia" nel giardino botanico. Sabato 18 marzo alle ore 16, Villa de' Ponti a Calolziocorte ospiterà una rassegna di poesia e scrittura promossa dalla comunità montana Lario orientale Valle San Martino, in collaborazione con la rete degli orti botanici della Lombardia, in preparazione alla Giornata mondiale della poesia Unesco in programma il 21 marzo. L'iniziativa cultura sarà moderata e coordinata da Lina Salvi.

CORI IN CONCERTO - Continuano in tutta la provincia di Lecco le manifestazioni a favore di Telethon. Il prossimo importante appuntamento a sostegno della ricerca è previsto per sabato 18 marzo alle ore 21 presso la chiesa Santa Maria Maddalena di Cortenova con "Echi di primavera… ascolta con il cuore…", un concerto che vedrà protagonisti ben 3 cori: il Coro Valsassina, Coro femminile FuturA e il Coro misto Voci nel tempo di Cortenova.

PLASTICFREE A PRADELLO - Giornata di pulizia ambientale sulle rive del lago lecchesi il 19 marzo. La spiaggia sulla quale interverranno i volontari di Plasticfree (e chi sceglierà di aiutarli) è quella di Pradello.

FIERA DI SAN GIUSEPPE - Domenica 19 marzo torna la Fiera di San Giuseppe a Valgreghentino. L'iniziativa è promossa da Amministrazione comunale e Pro loco all'insegna di "una giornata da vivere insieme con tante attività per tutti, arricchita da un programma denso di iniziative".

