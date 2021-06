Cosa fare nel weekend a Lecco e provincia

Cercate un appuntamento da non perdere nel weekend? Qui, di seguito, una mini-guida agli eventi in programma da venerdì 18 a domenica 20 giugno nel Lecchese, in città e in provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

I LUOGHI DELL'ADDA - Weekend di apertura per la rassegna "I luoghi dell'Adda": il 19 giugno "Cappuccetto Blues" a Teatro Invito e visita al villaggio operaio di Crespi d'Adda (patrimonio Unesco). In calendario anche un evento ad Airuno e due a Verderio.

PIERO NAVA - La sua storia a teatro: sabato 19 giugno a Palazzo Belgiojoso va in scena "Sono stato anch'io", trasposizione teatrale dell'opera "Io sono nessuno" degli autori lecchesi Lorenzo Bonini, Stefano Scaccabarozzi e Paolo Valsecchi.

RICONOSCERE LE ERBE - Sabato 19 giugno dalle 15 alle 18 i bambini potranno imparare a riconoscere le erbe e i fiori spontanei del territorio brianzolo: appuntamento a Barzanò.

PROMESSI SPOSI DI GHISLANZONI - Sabato 19 giugno alle ore 20.45 presso l'Auditorium "Casa dell'Economia" sarà possibile ascoltare una selezione dei brani più interessanti dell'opera I promessi sposi di Errico Petrella su testo di Antonio Ghislanzoni, il futuro librettista di Aida di Verdi.

MUSICA CON RE.START - Weekend di eventi a Valgreghentino. Sabato 19 e domenica 20 giugno Festa della Musica con Fuoritema e Battisti Band, oltre al concerto degli OveR.

È, come sempre, possibile segnalarci nuovi eventi (clicca qui) e, se siete on the road e volete mangiare fuori casa, potete consultare la nostra Ristoguida con i ristoranti del territorio.