Piatti tipici, l'Irlanda, la montagna: i 5 consigli per un weekend da sogno

Il weekend annuncia nuvole, eppure le opportunità di trascorrere del tempo di buona qualità non mancano. Qui, di seguito, una mini-guida agli eventi in programma da venerdì 18 marzo a domenica 20 marzo a Lecco e provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

RUNNING TEST CON MARCO GUBERT - Una corsa insieme a un campione del calibro di Marco Gubert: l'opportunità sarà data a tutti gli appassionati del trail running da the North Face in collaborazione con lo store Sport Specialist di Bevera di Sirtori sabato alle 9.30.

INAUGURAZIONE DELLE FERRATE - Sabato 19 marzo è tempo di inaugurazione per le tre ferrate Gamme 1, Gamme 2 e Corna di Medale rimesse a nuovo grazie agli interventi di manutenzione e riqualificazione realizzati nei mesi scorsi.

IL GATTO CON GLI STIVALI - Per la rassegna per bambini "Favoland", al Palladium di Lecco c'è "Il Gatto con gli stivali". Appuntamento a sabato alle ore 16.

SAN PATRICK'S DAY - Il San Patrick's Day, la tradizionale festa irlandese organizzata dal "The Shamrock Pub" si terrà a Ballabio sabato 19 Marzo. Cucina tipica irlandese, intrattenimento musicale, animazione per bambini, sfilata di cornamuse per il nucleo storico di ballabio superiore e... birra irlandese.

FIERA DI SAN GIUSEPPE - A Valgreghentino torna la Fiera di San Giuseppe. Come annunciato dall'Amministrazione comunale, l'appuntamento è per la giornata del 20 marzo: "Sarà una domenica da vivere insieme con tante attività per tutti". Ci saranno non solo bancarelle, degustazione di piatti tipici, giochi e spettacoli, ma anche visite guidate e una "passeggiata a 4 zampe".

Escursioni e cinema

Per avere sempre il quadro di cosa fare: escursioni, camminate, gite fuori porta e visite, ovviamente nel rispetto (oltre che dell'ambiente) delle norme anti-covid attualmente in vigore. Proponiamo ai lettori un ampio ventaglio di possibilità riprendendo le nostre apprezzate guide.

C'è anche il cinema a Lecco. Anche a marzo 2022 è possibile godersi un bel film, con mascherina Ffp2 e super Green pass (solo dopo vaccinazione o guarigione dal covid), come stabilito dal recente decreto legge in materia di contenimento del contagio. Ecco il programma delle tre sale della città.

È, come sempre, possibile segnalarci nuovi eventi (clicca qui) e, se siete on the road e volete mangiare fuori casa, potete consultare la nostra Ristoguida con i ristoranti del territorio.