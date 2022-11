Cosa fare e dove: i 5 consigli per rendere magico il weekend lecchese

Il weekend alle porte promette bene dal punto di vista meteo, motivo in più per gustarsi uno dei tanti eventi proposti nel territorio. Qui, di seguito, una mini-guida agli appuntamenti in programma da venerdì 18 novembre a domenica 20 novembre 2022 a Lecco e provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

CASTAGNE E TRADIZIONI - "Castagne e tradizioni" nel borgo di Nesolio a Erve, comune dell'alta Valle San Martino. Domenica 20 novembre torna infatti la manifestazione dedicata all'essicazione e alla battitura delle castagne con una giornata di interessanti iniziative aperte al pubblico.

TRAMONTO SUL LAGO IN KAYAK - Godersi uno spettacolare tramonto al Campo dei fiori? Magari con un'escursione in kayak sul Lago di Annone? È possibile. L'appuntamento da non perdere è per sabato 19 novembre con ritrovo alle 15.30.

NATI PER LEGGERE - La Biblioteca civica di Valgreghentino - in occasione della Settimana nazionale "Nati per Leggere" - organizza per sabato 19 novembre un "party", un evento speciale e aperto a un pubblico di lettori di tutte le età. A partire dalle ore 16.30 verranno allestiti angoli di lettura con tanti libri da leggere insieme ai volontari e a mamma e papà, oltre a un Laboratorio di psicomotricità a cura di Cambiamenti: Salute, Educazione, Psicologia.

MERCATINO CREATIVO - L'Amministrazione di Bulciago è lieta di annunciare la seconda edizione di un'importante iniziativa di aggregazione e di promozione dell'attività hobbystica, artigianale e creativa: il Mercatino Creativo. L'evento che coinvolgerà espositori da tutta la Brianza, si propone infatti di valorizzare l'attività manuale e ideativa di tanti cittadini, offrendo loro un'ampia vetrina. Dal pomeriggio alla sera di sabato.

INAUGURAZIONE PALESTRA DI ROCCIA - L'associazione Asd Deportivo De Perlée, con il patrocinio del Comune di Perledo, organizza l'inaugurazione della palestra di roccia di Perledo. Un momento importante per il piccolo comune lariano, che offre così l'opportunità ai propri giovani (e non solo) di trascorrere del tempo libero praticando sport, e che sport: l'arrampicata che nel nostro territorio vanta radici profonde e interpreti di altissimo livello. Appuntamenti tra sabato 19 e domenica 20 novembre.

Cinema

Chi dice che per guardare un bel film è necessario recarsi fuori provincia? In pochi giorni le sale del territorio offrono circa quaranta titoli, gran parte di prima visione, altri di cineforum, spesso di animazione per bambini. Qui la nostra guida completa.

Musei, ambiente e ristoranti

Per avere sempre il quadro di cosa fare - escursioni, camminate, gite fuori porta e visite, ovviamente nel rispetto dell'ambiente - proponiamo ai lettori un ampio ventaglio di possibilità riprendendo le nostre apprezzate guide. È, come sempre, possibile segnalarci nuovi eventi (clicca qui) e, se siete on the road e volete mangiare fuori casa, potete consultare la nostra Ristoguida con i ristoranti del territorio.