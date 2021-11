Mostra della capra, visite guidate e yoga: rilassarsi nel weekend a Lecco e provincia

Cercate un appuntamento da non perdere nel weekend? Qui, di seguito, una mini-guida agli eventi in programma da venerdì 19 a domenica 21 novembre nel Lecchese, in città e in provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

CINEMA A LECCO - Fine settimana ricco di titoli di qualità nelle tre sale cinematografiche lecchesi, per un'offerta in grado di soddisfare le esigenze degli appassionati. Ecco date, orari e film proposti.

MOSTRA DELLA CAPRA OROBICA - Sabato 20 e domenica 21 novembre Casargo ospiterà la Mostra Regionale della capra orobica; dopo lo stop imposto nel 2020 dalla pandemia, è pronta una due giorni dedicata all'allevamento caprino con tanti appuntamenti tra conferme e novità per celebrare al meglio l'edizione numero 30.

VISITE A VILLA MONASTERO - La Provincia di Lecco ha definito una serie di aperture straordinarie che consentiranno al pubblico di visitare Villa Monastero a Varenna nella stagione invernale. Appuntamento a sabato e domenica.

DI PIETRA E DI BRONZO - L'ultimo appuntamento con la rassegna "Ti parlo di Lecco" è in programma domenica 21 novembre con "Di pietra e bronzo": Lecco, storie curiose e personaggi illustri in un racconto attraverso i monumenti del lungolago che propone la storia di Lecco dalla prospettiva degli uomini illustri che, con il loro vissuto e il loro operato, hanno creato un legame indissolubile con la città.

WORKSHOP DI ODAKA YOGA - un workshop dedicato all'approfondimento della pratica di Odaka Yoga, per ritrovare fluidità nel corpo e nella mente e riscoprire "il guerriero di gentilezza che è in te". L'attività si svolgerà in presenza al Centro danza & Movimento di Lecco domenica mattina.

