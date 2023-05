I 5 consigli per illuminare un weekend di pioggia

Il weekend non sarà bello dal punto di vista meteorologico. Gli eventi nel territorio però non mancheranno. Qui, di seguito, una mini-guida agli appuntamenti in programma da venerdì 19 maggio 2023 a domenica 21 maggio 2023 a Lecco e provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

FIERA DI CASTELLO - Torna la Fiiera di Castello. La partecipata manifestazione che si tiene nel popoloso rione di Castello sopra Lecco, giunta alla 32esima edizione, si aprirà venerdì 19 maggio e si chiuderà, come da tradizione, dieci giorni dopo (28 maggio).

SIMPOSIO DI CESTAI - Quinto simposio cestaie e cestai italiani nell'ambito delle iniziative del "Festival della sostenibilità" in piazza Garibaldi.

INGRESSO GRATUITO AL MUSEO - Il prossimo 20 maggio 2023, in occasione della Giornata Internazionale dei Musei, l'ingresso al Museo Ornitologico Luigi Scanagatta di Varenna sarà gratuito.

IMPROVVISAMENTE ON STAGE - Uno spettacolo teatrale per sostenere il comitato di Merate della Croce rossa Italiana. Sabato 20 maggio all'auditorium comunale Giusi Spezzaferri di Merate andrà in scena "Improvvisamente on stage".

RUGBY GIOVANILE - I prossimi 20 e 21 maggio, presso il Centro Sportivo del Bione a Lecco in via Bruno Buozzi 38, si terrà un importante evento nazionale per scoprire e avvicinarsi al mondo del rugby.

Per avere sempre il quadro di cosa fare - escursioni, camminate, gite fuori porta e visite, ovviamente nel rispetto dell'ambiente - proponiamo ai lettori un ampio ventaglio di possibilità riprendendo le nostre apprezzate guide. Da non perdere, inoltre, il palinsesto dei cinema della provincia di Lecco. È, come sempre, possibile segnalarci nuovi eventi (clicca qui) e, se siete on the road e volete mangiare fuori casa, consultare la nostra Ristoguida con i ristoranti del territorio.