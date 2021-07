Cosa fare nel weekend a Lecco e provincia

Cercate un appuntamento da non perdere nel weekend? Qui, di seguito, una mini-guida agli eventi in programma da venerdì 2 a domenica 4 luglio nel Lecchese, in città e in provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

PICCOLA PLAYGROUND - La Piccola diventa terreno di gioco per cimentarsi in diverse discipline sportive. Piccola Playground terminerà sabato 3 luglio alle 18.30 con la premiazione degli atleti e il concerto dei Keet & More, band della scena romana che con il suo country blues ha incantato la giuria dell'ultima edizione di Italia's Got Talent.

MUSICA ANNI 60 E 70 - Sabato 3 luglio Domino Acoustic in piazza San Giorgio a Varenna alle ore 21: musica acustica anni 60, 70 autori italiani e stranieri.

STREET FOOD A CALOLZIO - Street Food on tour con piatti tipici per tutti i gusti a Calolziocorte. La manifestazione gastronomica, giunta alla sua terza edizione - si terrà venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 luglio sul lungolago del Lavello dove troveranno posto 20 cucine viaggianti con specialità gastronomiche internazionali, italiane e tradizionali per tutti i gusti.

GIRO FANTASTICO SUL LAGO - Domenica 4 luglio alle ore 21 ai Giardini dell'Eliporto di Bellano, spettacolo fra teatro, canzone e letteratura con Andrea Vitali, Max Peroni, Fazio Armellini, Francesco Pellicini.

CAPOLAVORO PER LECCO - Ultimi giorni per visitare "Capolavoro per Lecco": appuntamento a Palazzo delle Paure. Domenica 4 luglio si conclude l'evento che ha messo in dialogo Lorenzo Lotto e Giovanni Frangi.

