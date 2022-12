È già clima di Natale: i 10 consigli per vivere un weekend dolcissimo

Non sarà un fine settimana di bel tempo, ma niente paura: gli eventi proposti nel territorio sono, come sempre, numerosi e interessanti. Qui, di seguito, una mini-guida agli appuntamenti in programma da venerdì 2 dicembre a domenica 4 dicembre 2022 a Lecco e provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

PISTA DI PATTINAGGIO - La pista di pattinaggio a Lecco resterà attiva in città fino a domenica 5 febbraio 2023. Tradizione natalizia tra le più amate dai lecchesi, la pista di ghiaccio di piazza Garibaldi torna a far sorridere grandi e piccini con la tanto apprezzata struttura di circa 800 metri quadri. Accese anche le suggestive luci nelle piazze del centro.

ACCENSIONE LUCI ALL'ORRIDO - A Bellano il Natale entra nel vivo con l'accensione delle luci dell'Orrido Magic Christmas Light, ma già dal weekend non mancheranno gli appuntamenti da non perdere.

VITALI, FAVOLA E MUSICA - "Già, infatti, è così": una favola sul tempo. Lo spettacolo, che miscela teatro, canzone e letteratura vedrà protagonisti lo scrittore bellanese Andrea Vitali e Francesco Pellicini. Alla chitarra e voce Max Peroni, alla fisarmonica Fazio Armellini. Sabato 3 dicembre a Colico.

MERCATINO DI NATALE - Come da tradizione il Centro culturale "Il Lavello" organizza il mercatino di Natale in occasione del quale verranno proposti al pubblico oggetti artistici e artigianali realizzati da soci e amici dell'associazione.

SPETTACOLO DI NATALE AL CENACOLO - Un racconto natalizio narrato attraverso la danza e la musica, ambientato nei primi anni del novecento a Kilkenny, una città irlandese medioevale. Appuntamento a domenica 4 dicembre alle 15.30 al Cenacolo Francescano di piazza Cappuccini 3 a Lecco.

MIMMO PESCE A VERCURAGO - Sabato 3 dicembre Mimmo Pesce sarà a Vercurago per presentare il suo libro: Mio figlio è uno sgusciato, prefazione di Elio di Elio e le storie tese. L'istrionico volto di Tele Lombardia e Antenna 3, famoso per le sue colorite cronache calcistiche e simpatiche gag nella trasmissione cult "Qui Studio a Voi Stadio", sarà ospite del Molo per presentare la sua opera sull’universo dei ragazzi autistici e delle loro famiglie raccontato con ironia e dolcezza, in pieno stile Pesce.

MERCATINI IN VILLA - Appuntamento da non perdere sabato e domenica a Villa Somma Picenardi di Olgiate Molgora, con visite guidate, live music, laboratori e anche una cena esclusiva su prenotazione.

MOSTRA DI PRESEPI E DIORAMI - Le scuderie di Villa Manzoni tornano a ospitare la tradizionale mostra di presepi, allestita della sezione lecchese dell'Associazione Italiana Amici del Presepio in collaborazione con il Simul, e giunta alla sua undicesima edizione. Dal 4 dicembre.

VISITE AI FORTI DI COLICO - Forte Montecchio Nord e Forte di Fuentes saranno aperti nei mesi invernali anche a dicembre durante i weekend e i festivi dalle 10 alle 17.

NATALE DI MONTEVECCHIA - Domenica mostre, laboratori e mercatini a Montevecchia.

Cinema

Chi dice che per guardare un bel film è necessario recarsi fuori provincia? In pochi giorni le sale del territorio offrono circa 50 titoli, gran parte di prima visione, altri di cineforum, spesso di animazione per bambini. In numerosi cinema è in cartellone Strange World, il nuovo classico Disney. Qui la nostra guida completa.

Musei, ambiente e ristoranti

Per avere sempre il quadro di cosa fare - escursioni, camminate, gite fuori porta e visite, ovviamente nel rispetto dell'ambiente - proponiamo ai lettori un ampio ventaglio di possibilità riprendendo le nostre apprezzate guide. È, come sempre, possibile segnalarci nuovi eventi (clicca qui) e, se siete on the road e volete mangiare fuori casa, potete consultare la nostra Ristoguida con i ristoranti del territorio.