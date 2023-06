I 5 consigli per rendere indimenticabile il weekend con il ponte del 2 giugno

Il weekend "lungo" con il ponte del 2 giugno sarà caratterizzato da meteo instabile, con temporali e schiarite. Tuttavia gli eventi nel territorio non mancheranno. Qui, di seguito, una mini-guida agli appuntamenti in programma da venerdì 2 giugno 2023 a domenica 4 giugno 2023 a Lecco e provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

FESTA DELLA REPUBBLICA - La nostra Repubblica compie 77 anni. Cerimonie istituzionali sono in programma in diversi comuni del territorio. Qui quella del capoluogo.

BICICLETTE PARTIGIANE - L'Anpi di Galbiate incontra Sergio Giuntini, presidente della Società Italiana di Storia dello Sport, che, attreverso 19 storie di ciclismo e resistenza, metterà in luce il ruolo storico della bicicletta quale preziosa alleata nella lotta partigiana.

STREET FOOD E MERCATO EUROPEO A COLICO - Il lungolario Polti e piazza Garibaldi di Colico saranno protagonisti del lungo fine settimana che ospiterà il Mercato Europeo e le street food de "La Carovana dei sapori".

MERCATO DEL FORTE DEI MARMI - Gli Ambulanti di Forte dei Marmi: le bancarelle del mercato di qualità più famoso d'Italia tornano nella provincia di Lecco con tutto il meglio del Made in Italy artigianale e le ultime tendenze della moda. Appuntamento sabato a Malgrate.

TORNEO DI BURRACO - Il 3 giugno, alle 20.15, la casa scout di Belledo apre le porte per un torneo di burraco. Appuntamento organizzato dai giovani della parrocchia Madonna alla Rovinata: durante la serata verranno offerti un primo piatto caldo, torte e altri dolci.

