Tra storia e divertimento: le 5 migliori idee per il weekend a Lecco e provincia

Cercate un appuntamento da non perdere nel weekend? Qui, di seguito, una mini-guida agli eventi in programma da venerdì 20 a domenica 22 agosto nel Lecchese, in città e in provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

IL LUPO A CAMPSIRAGO - Torna la tradizionale Festa di San Bernardo a Campsirago. L'appuntamento è per venerdì 20 agosto nella caratteristica località sul Monte di Brianza, nel territorio comunale di Colle Brianza. Nell'occasione il cantastorie Ignazio Pepicelli cantera? la fiaba del lupo brianzolo.

CROCIERA SUL LAGO - Partono il 20 agosto in Altolago le crociere della Navigazione Lago di Como per ammirare i comuni illuminati nell'ambito dell'iniziativa "Lake Como Light Cruise".

LECCO BEER FESTIVAL - Come rinfrescarsi dalla calura estiva: birra grande protagonista dal 20 al 22 agosto sul piazzale della funivia che porta ai Piani d'Erna.

DANTE: IL VIAGGIO DELL'ANIMA - In occasione dei 700 anni dalla morte di Dante, la Delegazione Fai di Lecco celebra il sommo poeta dedicandogli tre recite teatrali. Un modo per riscoprire e riassaporare la grandezza e la potenza di un autore e di un'opera immortali. Appuntamenti da venerdì a sabato in tre perle dell'Altolago: Orrido, Villa Monastero e Corenno Plinio.

RIEVOCAZIONE STORICA A CORENNO - La Proloco di Dervio organizza sabato 21 agosto la manifestazione "Medievale a Corenno Plinio", dove viene rievocata l'atmosfera feudale del XII secolo.

Il momento clou della manifestazione è sabato sera, con la rievocazione dello sbarco dell’imperatore Federico Barbarossa al porticciolo di Corenno, per fare visita al conte Andreani.

