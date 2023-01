Cassoeula, polenta e trippa: i consigli per vivere un weekend gustosissimo

Non un gran weekend dal punto di vista meteorologico, il prossimo, ma non mancheranno gli eventi per trascorrere il tempo in tranquillità. Qui, di seguito, una mini-guida agli appuntamenti in programma da venerdì 20 gennaio 2023 a domenica 22 gennaio 2023 a Lecco e provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

GEMELLI DI GUIDONIA - Venerdì 20 gennaio alle ore 21: sul palco del teatro Fabrizio de Andrè di Mandello saliranno i celebri "Gemelli di Guidonia" per uno spettacolo da non perdere.

FESTA DI SANT'ANTONIO - La tardizione rivive a Crebbio, frazione di Abbadia: sarà possibile consumare i piatti tipici della tradizione (trippa, polenta oncia, involtini di Sant'Antonio, meascia, amaro di Crebbio e tanto altro) sia sul posto sia da asporto tramite prenotazione.

SLEDDOG A DAY - Graditissimo ritorno in Alta Valle dove nel fine settimana si terrà la XVIII edizione dell'Alaskan Malamute sleddog day: pronta una tre giorni di attività e incontri dedicata ai belissimi esemplari della razza canina Alaskan Malamute.

CAFFÈ LETTERARIO - Appuntamento con il Caffè letterario a Barzanò sabato 21 gennaio alle ore 15.30: "Il pane perduto" di Edith Bruck. L'iniziativa è organizzata dall'associazione Il Molo e dalla Biblioteca di Barzanò.

"CANTO MAGICO" IN BIBLIOTECA - Sabato 21 gennaio alle ore 16, presso la sala ragazzi della biblioteca civica "Uberto Pozzoli" di Lecco, sarà presentato il libro ispirato a Lecco e al monte Resegone "Il canto magico" di Tiziana Nava

FESTIVAL DELLA CASSOEULA - Chi non conosce la cassoeula? Uno dei piatti tipici della tradizione lombarda. Anche quest'anno, com'è ormai tradizione, il 17 gennaio, giorno dedicato a Sant'Antoni del purcel, comincia il Festival De La Cazoeula. A Lecco partecipano tre ristoranti.

FESTA DI SANT'AGNESE - Festa patronale di Sant'Agnese a Olginate. L'appuntamento è per domenica 22 gennaio con la celebrazione della messa solenne alle ore 11 nella chiesa parrocchiale alla presenza di autorità e associazioni. Seguiranno iniziative da non perdere.

CINEMA - Sono più di 50 gli spettacoli in cartellone fino a mercoledì 25 gennaio nelle sale della provincia di Lecco, quasi tutti di prima visione. Titolo di punta per Le otto montagne.

Musei, ambiente e ristoranti

Per avere sempre il quadro di cosa fare - escursioni, camminate, gite fuori porta e visite, ovviamente nel rispetto dell'ambiente - proponiamo ai lettori un ampio ventaglio di possibilità riprendendo le nostre apprezzate guide. È, come sempre, possibile segnalarci nuovi eventi (clicca qui) e, se siete on the road e volete mangiare fuori casa, consultare la nostra Ristoguida con i ristoranti del territorio.