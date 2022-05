Feste, escursioni, buon cibo: i 10 consigli per un weekend spettacolare

Il gran caldo è arrivato e regalerà un weekend di bel tempo ma con temperature molto alte. È un anticipo d'estate e l'offerta ludica nel territorio è ampia e variegata. Qui, di seguito, una mini-guida agli eventi in programma da venerdì 20 maggio a domenica 22 maggio a Lecco e provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

RITORNO AL FUTURO - Venerdì sera al Planetario si parla di Ritorno al futuro, capolavoro di fantascienza, e dei suoi paradossi sul viaggio nel tempo.

MERCATO EUROPEO - Torna l'apprezzatissimo mercato europeo di Lecco. Da venerdì 20 a domenica 22 maggio ecco una ricca offerta gastronomica e non solo, tanti prodotti e curiosità da tutta Europa, per colorare il lungo fine settimana di Lecco. Più di 60 espositori sono attesi nella zona centralissima del capoluogo per un appuntamento che si preannuncia come una festa per tutti e in piena sicurezza dopo due anni di stop forzato.

FIERA DI CASTELLO - Dieci giorni di festa nel rione lecchese di Castello. Il via venerdì 20 maggio. Divertimento, degustazione di un buon piatto o una pizza.

ENZO IACCHETTI A OLGINATE - Nuova data per lo spettacolo "Intervista confidenziale" con Enzo Iacchetti al cinema teatro Jolly di Olginate. Lo show era inizialmente previsto per il 5 febbraio, ma era poi saltato (e quindi rinviato) dopo che il noto artista era risultato positivo al Covid. Risate per tutti il 21 maggio.

BIOBLITZ NEL PARCO DELL'ADDA - In occasione del Bioblitz Lombardia - escursioni alla scoperta della biodiversità in Lombardia - il Parco Adda Nord organizza due cicli di visite guidate sabato 21 Maggio, con partecipazione gratuita previa iscrizione alla mail info@parcoaddanord.it.

MOSTRA FOTOGRAFICA SULLA NATURA - M ostra fotografica naturalistica nella splendida cornice di Villa Sironi (Oggiono) in occasione della giornata mondiale della biodiversità. L'esposizione permetterà di dedicarsi alla conoscenza di alcuni animali che vivono nella nostra zona, cogliendone curiosità e spunti di riflessione.

HOLI TRIP - Torna l'Holi Trip di Merate. Si tratta del festival dei colori di Apokas, più di 15mila ragazzi che ballano per 12 ore sotto fiumi di polveri colorate, luci e musica.

DEGUSTATION - A Osnago torna "Degustation", l'evento dedicato alla degustazione di vini naturali. L'appuntamento è per sabato 21 e domenica 22 presso il circolo Arci La Lo.Co. di via Trieste.

AGORÀ CAFÈ IN FESTA - Sabato 21 maggio c'è "Agorà Cafè" in festa. In viale Adamello, 36, un lungo programma di eventi a partire dalle 7 del mattino con musica, cibo e buon vino, ospiti d'eccezione.

MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO - Nuovo appuntamento con il Mercatino dell'antiquariato a Mandello, domenica 22 maggio.

Musei, ambiente e cinema

Per avere sempre il quadro di cosa fare: escursioni, camminate, gite fuori porta e visite, ovviamente nel rispetto (oltre che dell'ambiente) delle norme anti-covid attualmente in vigore. Proponiamo ai lettori un ampio ventaglio di possibilità riprendendo le nostre apprezzate guide.

Da non dimenticare il cinema a Lecco. Anche a maggio 2022 è possibile godersi un bel film, sempre osservando le ultime disposizioni in materia di contenimento del Covid-19. Ecco il programma delle tre sale della città.

È, come sempre, possibile segnalarci nuovi eventi (clicca qui) e, se siete on the road e volete mangiare fuori casa, potete consultare la nostra Ristoguida con i ristoranti del territorio.