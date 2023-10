Piove? Le degustazioni di vino "scaldano" il weekend: i nostri consigli

A livello meteorologico non sarà un weekend positivo, ma gli eventi da seguire nel territorio saranno come sempre numerosi. Qui, di seguito, una mini-guida agli appuntamenti in programma da venerdì 20 ottobre 2023 a domenica 22 ottobre 2023 a Lecco e provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

WOW FESTIVAL - Il lungolago di Lecco si accende dei colori autunnali e si prepara ad accogliere la seconda di Wow Festival - Walk Of Wine, fiera nazionale del vino organizzata da Arte del Vino, che si terrà da venerdì 20 a domenica 22 ottobre.

DEGUSTANDO DERVIO - Torna "Degustando Dervio": appuntamento a sabato 21 e domenica 22 ottobre alla scoperta delle belle cantine di Dervio e del borgo medievale di Corenno Plinio, dove si potranno assaggiare vini di qualità e prodotti tipici.

TOUR DEL LAGO IN BARCA - Lake Como Boat nautica Varenna propone un tour di Varenna vista dal lago a sostegno di Telethon. L'appuntamento è per la giornata di domenica 22 ottobre.

MOSTRA "CARA/PACE" - Domenica 22 ottobre si chiude, nell'ambito della manifestazione "Un Luogo dopo l’Altro" a cura del Distretto culturale del Barro, l''sposizione d'arte contemporanea "Cara/Pace".

CINEMA - L'esordio alla regia di Claudio Bisio e altre decine di spettacoli nelle sale cinematografiche del territorio.

