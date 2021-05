Cosa fare nel weekend a Lecco e provincia

Cercate un appuntamento da non perdere nel weekend? Qui, di seguito, una mini-guida agli eventi in programma da venerdì 21 a domenica 23 maggio nel Lecchese, in città e in provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

BUCHI NERI AL PLANETARIO - I buchi neri sono gli oggetti più complessi e allo stesso tempo più semplici dell'Universo. Scopriamoli senza perderci grazie alla conferenza che si svolgerà venerdì 21 maggio al Planetario di Lecco.

RUGGERI A MANDELLO - Ritorno a Mandello del Lario sul palco del comunale De Andrè per Enrico Ruggeri. Il noto cantautore - autore di Mistero, Peter Pan, Quello che le donne non dicono e altri successi - aprirà venerdi 21 maggio alle ore 20.30 il Festival della Letteratura.

MOSTRA DI TOMAINI - La mostra "Habeas corpus: sommario di decomposizione", in collaborazione con il Comune di Lecco - Sistema Museale Urbano Lecchese (Simul), a cura di Filippo Mollea Ceirano e Sabina Melesi, testo critico di Filippo Mollea Ceirano, propone a Palazzo delle Paure una selezione di opere dell'artista lecchese Nicolò Tomaini.

MOSTRA "RACCONTARE LE VIE" - Ancora disponibile alla Torre Viscontea la mostra "Raccontare le vie. Disegni e parole al servizio degli scalatori", curata da Alberto Benini e Pietro Corti trova spazio nel calendario espositivo 2021 del Comune di Lecco e rappresenta l'evento inaugurale della X edizione di "Monti Sorgenti".

ARTE VAGAMENTE - Domenica in Piazza Cappuccini esibizione di artisti dedicata alla tradizione, alla musica e al ballo rumeno, a seguire concerto di ottoni e percussioni a cura degli studenti del Civico Istituto musicale Giuseppe Zelioli.

