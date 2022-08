Concerti, stelle cadenti, mostre: cosa fare nel weekend e a Ferragosto

Il weekend che conduce a Ferragosto sarà caratterizzato dal bel tempo, anche se già in occasione della festività del 15 agosto potrebbe arrivare il maltempo. Gli eventi nel territorio saranno, come sempre, numerosi. Qui, di seguito, una mini-guida agli appuntamenti in programma da venerdì 12 agosto a lunedì 15 agosto a Lecco e provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

TREVES BLUES BAND IN CONCERTO - Venerdì 12 agosto alle ore 21 il Festival dei laghi lombardi ospiterà il concerto della Treves Blues Band in Piazza Garibaldi a Lecco.

MOSTRA SUL LAGO DI COMO - "Lago di Como: un mondo unico al mondo". È il titolo della suggestiva mostra fotografica di Carlo Borlenghi, che dal 25 giugno fino al 23 ottobre sarà visitabile nello Spazio San Nicolao nell'omonima via a Bellano, il sabato dalle ore 17 alle 19 e la domenica dalle 11 alle 13.

CINEMA AL LAVELLO - Ritorna uno degli appuntamenti più amati dell'estate calolziese: "Cinema nel Chiostro"; la rassegna di proiezioni cinematografiche si svolgerà come da tradizione nella splendida cornice di Santa Maria del Lavello. Il 13 agosto c'è Imprevisti digitali di Benoit Delepine.

SAGRA DELLE SAGRE - Si torna alla normalità dopo il periodo particolare della pandemia. Resterà aperta sino a martedì 16 agosto la 57^ edizione della Sagra delle Sagre a Pasturo. Bancarelle di ogni genere e per ogni gusto dalle 10 alle 23, con ingresso gratuito.

STELLE CADENTI - Tra il 12 e il 13 agosto si registrerà il picco delle Perseidi, lo sciame meteorico che la Terra attraversa durante questo periodo estivo. Sarà dunque possibile ammirare lo spettacolo delle "stelle cadenti". Ecco dove andare a osservarle nel migliore dei modi.

Musei, ambiente e cinema

Per avere sempre il quadro di cosa fare - escursioni, camminate, gite fuori porta e visite, ovviamente nel rispetto dell'ambiente - proponiamo ai lettori un ampio ventaglio di possibilità riprendendo le nostre apprezzate guide. Attenzione anche a come affrontare le montagne con il caldo.

