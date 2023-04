Feste, musical e incontri: i 5 consigli per un weekend da vivere al massimo

Pioggia e schiarite nel weekend, ma gli eventi nel territorio non mancheranno. Qui, di seguito, una mini-guida agli appuntamenti in programma da venerdì 21 aprile 2023 a domenica 23 aprile 2023 a Lecco e provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

ESCURSIONE SUL MONTE DI BRIANZA - Un evento per esplorare il territorio insieme, con lentezza e vivere una giornata in natura. Domenica mattina passeggiata guidata di gruppo alla scoperta degli antichi sentieri del Monte di Brianza.

COMO FUN - Fuori porta decisamente godibile. Sabato 22 e domenica 23 aprile va in scena il Como Fun, la fiera del fumetto e della cultura pop che accoglie tantissimi ospiti già confermati.

FESTA DI SAN GIORGIO - La chiesetta di San Giorgio, un gioiello dal punto di vista artistico e architettonico che sorge lungo il Sentiero del Viandante, ospita una festa in cui, oltre alle celebrazioni religiose e alla musica, verranno raccolti fondi per il restauro degli affreschi conservati nell'edificio sacro.

LA SIRENETTA - Al Palladium l'imperdibile spettacolo con il musical ispiraro a "La Sirenetta".

SVEVA CASATI MONGINANI A BELLANO - Il calendario de "Il Bello dell'Orrido" prosegue sabato 22 aprile (ore 18.30, ingresso gratuito) con Sveva Casati Modignani, una delle firme più amate della narrativa contemporanea e icona della letteratura al femminile.

Per avere sempre il quadro di cosa fare - escursioni, camminate, gite fuori porta e visite, ovviamente nel rispetto dell'ambiente - proponiamo ai lettori un ampio ventaglio di possibilità riprendendo le nostre apprezzate guide. Da non perdere, inoltre, il palinsesto dei cinema della provincia di Lecco. È, come sempre, possibile segnalarci nuovi eventi (clicca qui) e, se siete on the road e volete mangiare fuori casa, consultare la nostra Ristoguida con i ristoranti del territorio.