I 5 consigli per godersi un bellissimo weekend invernale nel Lecchese

Sarà un altro weekend soleggiato sul Lecchese, occasione per una passeggiata o un per godersi un po' di tempo libero. Qui, di seguito, una mini-guida agli eventi in programma da venerdì 21 gennaio a domenica 23 gennaio a Lecco e provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

FISICA ESTREMA - cosa succede nelle fasi estreme del collasso gravitazionale, quando gli astri rimpiccioliscono schiacciati dalla loro stessa massa? "Fisica estrema: buchi neri e altri fenomeni gravitazionali" venerdì sera al Planetario.

CINEMA - Cosa c'è nelle sale lecchesi? Uno sguardo ai film in programma nei tre cinema della città, tra rassegne di cineforum e titoli di prima visione. Ricordando sempre di avere il Green pass per accedere.

L'UOMO DELLE PAROLE INCROCIATE - "L'uomo delle parole incrociate". È questo il titolo del libro scritto da Giorgio Spreafico e pubblicato da Teka Edizioni che verrà presentato dalla biblioteca comunale di Monte Marenzo e dall'Associazione culturale Upper, Un paese per star bene. L'appuntamento è per venerdì 21 gennaio alle ore 21 nella sala civica del paese.

FESTA DI SANT'ANTONIO - la Festa di Sant'Antonio resiste alla pandemia: trippa, cassöla, polenta oncia e i tipici involtini diventano d'asporto. Appuntamento ad Abbadia Lariana nella frazione alta di Crebbio.

I CLOWN A LECCO - Un imperdibile spettacolo di clownerie a Lecco. "Il circo di Nina e gli altri" a cura della Compagnia Teatro dell'Aleph, approderà a Lecco domenica 23 gennaio. L'appuntamento è per le ore 16 allo Spazio Teatro Invito di via Ugo Foscolo.

È, come sempre, possibile segnalarci nuovi eventi (clicca qui) e, se siete on the road e volete mangiare fuori casa, potete consultare la nostra Ristoguida con i ristoranti del territorio.