Le 5 cose da non mancare nel Lecchese durante il weekend

Non sarà un weekend indimenticabile dal punto di vista del meteo, ma le possibilità di divertirsi non mancheranno.

Qui, di seguito, una mini-guida agli appuntamenti in programma da venerdì 21 ottobre a domenica 23 ottobre 2022 a Lecco e provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday. Il clou naturalmente è, tempo permettendo, il maxi raduno degli Alpini.

COM'È PROFONDO LUCIO - Al Cenacolo Francescano sabato 22 ottobre un suggestivo tributo al grande Lucio Dalla. A esibirsi sul palcoscenico saranno tre musicisti: Carlo Pastori, fisarmonica, piano e voce; Walter Muto, chitarra e voce e Carlo Lorenzoni, violino.

VISITA AI SOTTERRANEI DEL CASTELLO - Sabato 22 ottobre torna l'evento organizzato dalla delegazione Fai, Fondo Ambiente Italiano, di Lecco in collaborazione con il Comune di Lecco, un percorso di visita che conduce a luoghi sotterranei, attraverso la galleria che trova spazio sotto le mura, a partire dalla Biblioteca civica di via Bovara, fino alla base del campanile di San Nicolò.

LA CENA DEI CRETINI - La cena dei cretini dell'autore francese Francis Veber sarà in scena al Teatro Fabrizio De Andrè a Mandello del Lario il 22 ottobre 2022. Protagonisti Nino Formicola (firma la regia) e Max Pisu. Sul palco con loro Alessandra Schiavoni, Pietro De Pascalis e Claudio Intropido in ruoli complementari.

MOSTRA LAGO DI COMO - Ultimo weekend di apertura della mostra allestita a Bellano grazie ai magici scatti del fotografo Carlo Borlenghi.

STAGIONE TEATRALE - Con "Sogno di una notte di mezza estate" scatta, il 25 ottobre, la nuova stagione teatrale autunno-inverno 2022/23 del Comune di Lecco.

Cinema

Chi dice che per guardre un bel film è necessario recarsi fuori provincia? In pochi giorni le sale del territorio offrono quasi 50 titoli: alcuni di prima visione, altri di cineforum, spesso di animazione per bambini. Qui la nostra guida completa.

Musei, ambiente e ristoranti

Per avere sempre il quadro di cosa fare - escursioni, camminate, gite fuori porta e visite, ovviamente nel rispetto dell'ambiente - proponiamo ai lettori un ampio ventaglio di possibilità riprendendo le nostre apprezzate guide. È, come sempre, possibile segnalarci nuovi eventi (clicca qui) e, se siete on the road e volete mangiare fuori casa, potete consultare la nostra Ristoguida con i ristoranti del territorio.