Fierone, Oktoberfest, castagnate: i consigli per un weekend ricco di emozioni

Cercate un appuntamento da non perdere nel weekend? Qui, di seguito, una mini-guida agli eventi in programma da venerdì 22 a domenica 24 ottobre nel Lecchese, in città e in provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

OKTOBERF FEST BALLABIO - Dal 21 al 24 ottobre va in scena a Ballabio in Piazza Hillion la prima edizione di "Oktoberfest Ballabio". Quattro giorni nei quali si potranno degustare alcune delle migliori birre tedesche e le prelibatezze più conosciute della cucina bavarese: hot dog, crauti, wurstel, carne alla griglia, bretzel etc.

FIERONE DI OGGIONO - Ul Feron de Ugionn 2021, detto di Sant’Andrea, dal 22 al 25 ottobre, per riscoprire i "mestèe di temp indrèe". Il clou nella giornata di domenica con l'inaugurazione della Fiera alle ore 10.

SPETTACOLO A TEATRO - A Spazio Teatro Invito "C'era due volte un cuore" inaugura la rassegna "C'è spettacolo a teatro".

VISITA GUIDATA ALLA CHIESA DEL BEATO SERAFINO - L'associazione Amici del Beato Serafino organizza per domenica 24 ottobre due visite guidate per scoprire un piccolo gioiello lecchese: la chiesa di San Giovanni Battista o del Beato Serafino a Chiuso. Due gli orari di partenza prenotabili: alle 15.30 e alle 16.30.

PIZZOCCHERI E CASTAGNE - Vai pazzo per i pizzoccheri e per le burolle? Ecco allora un evento che fa per te. Domenica 24 ottobre a Olginate si terrà infatti una "Pizzoccherata in Piazza" con il piatto tipico valtellinese che sarà preparato dai maestri dell'assocoazione Astel di Teglio. A seguire castagnata con gli alpini.

TUFFO A QUATTRO ZAMPE - Dimostrazione di salvataggio nel lago con i cani bagnino delle unità cinofile a Bellano.

