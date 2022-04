Piove? Ecco i 5 consigli per non perdersi un istante del weekend "lungo"

Il weekend purtroppo si preannuncia perturbato dal punto di vista meteorologico, ma non significa che non ci si potrà divertire. Le occasioni per trascorrere del tempo di qualità non mancheranno. Qui, di seguito, una mini-guida agli eventi in programma da venerdì 22 aprile a lunedì 25 aprile a Lecco e provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

LE GIOSTRE A LECCO - Ultimo weekend per il PasquaPark allestito nell'Area Spettacoli Viaggianti (Zona Bione): si potrà approfittare dei momenti in cui la pioggia darà tregua per un avventuroso in giro in giostra.

PIROSCAFO CONCORDIA - Tempo permettendo, Navigazione Lago di Como apre la stagione con il grande ritorno dello storico Piroscafo Concordia dopo lo stop forzato nel 2020. Un'emozione da provare.

TROFEO ADELFIO SPREAFICO - Torna, dopo due anni di stop dovuti alla pandemia, quella che ormai è diventata una classica della corsa in montagna della provincia di Lecco, il Trofeo Adelfio Spreafico. Dopo aver festeggiato la 10^ edizione nel 2019 con una variazione della parte finale del percorso, quest’anno si torna al classico percorso di poco più di 5 km con 790 metri di dislivello positivo in un'unica salita e con il tratto di discesa fino all'arrivo.

VILLE APERTE IN BRIANZA - Visite guidate a Villa Monastero a Varenna, pregiata dimora storica di proprietà della Provincia di Lecco, sino a lunedì.

25 APRILE - La Città di Lecco, Medaglia d'argento al valor militare, lunedì 25 aprile celebra la Festa della Liberazione dell'Italia dal nazifascismo, con una cerimonia pubblica organizzata dal Comune di Lecco e dalla Provincia di Lecco, a cui i cittadini e le associazioni sono invitati a partecipare per rinnovare insieme la memoria della riconquista della libertà. Analoghe celebrazioni sono previste in tutto il territorio.

Musei, ambiente e cinema

Per avere sempre il quadro di cosa fare: escursioni, camminate, gite fuori porta e visite.

C'è anche il cinema a Lecco. Ad aprile 2022 è possibile godersi un bel film. Ecco il programma delle tre sale della città.

