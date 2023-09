Ville aperte, street food, mercato europeo: i consigli per valorizzare il weekend

Venerdì e sabato brutto tempo, domenica bello. Questo dicono le previsioni per il weekend, in cui non mancheranno comunque gli eventi da seguire. Qui, di seguito, una mini-guida agli appuntamenti in programma da venerdì 22 settembre 2023 a domenica 24 settembre 2023 a Lecco e provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

MOTOR STREET FOOD - Motor street food: grazie all'enorme successo della stagione 2023 l'evento più adrenalinico d'Italia chiuderà il tour, là dove tutto ebbe inizio nel 2021, a Mandello del Lario. Dopo quattro mesi ricchi di tappe in giro per Lombardia, Veneto e Sardegna, si tornerà a casa sul Lario.

CINEMA - Nei cinema lecchesi spazio alle prime visioni e non solo. In molte sale in programmazione i film del momento, Oppenheimer e Io capitano.

VILLE APERTE IN BRIANZA - Altro weekend di aperture straordinarie di ville e siti d'interesse nel territorio. Affluenza record nello scorso fine settimana, come testimoniano i numeri a Villa Monastero.

POLENTA TARAGNA CON GLI ALPINI - Gli alpini del gruppo "Pippo Milesi" di Calolzio ripropongono l'apprezzata e tradizionale taragnata. L'appuntamento, all'insegna del buon gusto e della solidarietà, è in programma per domenica 24 settembre.

MERCATO EUROPEO - Una novità approda nel cuore della città. "Regioni d’Europa" arriva per la prima volta a Lecco sul Lungolario Isonzo, dal 22 al 24 settembre 2023.

