Musica, cinema all'aperto, cibo di strada: le idee per il vostro fine settimana in provincia di Lecco

Scocca l'ora del weekend, a Lecco come nel resto del territorio italiano. In tanti, come di consueto, si dirigeranno verso il nostro territorio: qui, di seguito, una mini-guida agli eventi in programma da venerdì 23 a domenica 25 luglio nel Lecchese, in città e in provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

TRA LAGO E MONTI - Al “via” l'apprezzato e lungo festival musicale del maestro Roberto Porrioni, Direttore Artistico. Si parte dal consueto concerto che si terrà nella splendida cornice di Palazzo Belgiojoso.

LECCO JAZZ FESTIVAL - Spazio alla buona musica: un nuovo appuntamento di Lecco Jazz festival previsto per sabato 25 alle 21 in piazza Garibaldi, dove si esibirà il coro

River Gospel Mass Choir. Direttore Alessandro Pozzetto.

SOTTO LE STELLE - Il cortile delle scuole medie ospiterà il sempre apprezzato "VercuMovie", cinema estivo sotto le stelle.

GNAM! - Street food e carbonara protagoniste in largo Comm. Carniti, nel cuore di Oggiono.

È, come sempre, possibile segnalarci nuovi eventi (clicca qui) e, se siete on the road e volete mangiare fuori casa, potete consultare la nostra Ristoguida con i ristoranti del territorio.