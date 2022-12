Il weekend di Natale è tra noi: i consigli per renderlo ancora più magico

Sarà un weekend di Natale caratterizzato a livello meteorologico dall'alternanza di sole e nuvole. Al netto degli immancabili impegni conviviali in famiglia e degli appuntamenti religiosi, gli eventi per trascorrere il tempo in tranquillità non mancheranno. Qui, di seguito, una mini-guida agli appuntamenti in programma da venerdì 23 dicembre a lunedì 26 dicembre 2022 a Lecco e provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

CONCERTO DI NATALE - A Mandello, per allietare il Natale, arriva il coro gospel Sol Quair nella serata di venerdì.

PISTA DI PATTINAGGIO - La pista di pattinaggio a Lecco resterà attiva in città fino a domenica 5 febbraio 2023. Tradizione natalizia tra le più amate dai lecchesi, la pista di ghiaccio di piazza Garibaldi torna a far sorridere grandi e piccini con la tanto apprezzata struttura di circa 800 metri quadri. Accese anche le suggestive luci nelle piazze del centro.

PANETTONI IN PIAZZA - Tradizione, sapori e divertimento si miscelano negli eventi collaterali della Pista di Pattinaggio XXL di Lecco in piazza Garibaldi. Sabato 24 dicembre alle 15 chi festeggia la Vigilia di Natale sul ghiaccio della Pista XXL riceverà in regalo i classici panettoncini, disponibili fino a esaurimento scorte.

CINEMA - Nelle sale cinematografiche della provincia di Lecco, nei giorni di Natale e Santo Stefano, quasi 30 spettacoli di prima visione. Tutti al cinema per Avatar 2 e per Il Grande giorno con Aldo, Giovanni e Giacomo.

NATALE A BELLANO - Non mancano gli appuntamenti a Bellano, da Bellano's Got Talent per Telethon all'arrivo di Babbo Natale alla casetta posta in piazza Tommaso Grossi.

Musei, ambiente e ristoranti

