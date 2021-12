Weekend di Natale, 5 consigli per festeggiare nel Lecchese

Seppure il 23 dicembre sia stato approvato il nuovo decreto con le norme anti-covid per contenere il contagio durante le festività, è possibile partecipare ad alcuni eventi nel weekend di Natale. La redazione ha selezionato alcuni consigli per i lettori. Qui, di seguito, una mini-guida agli eventi in programma da venerdì 24 a domenica 26 dicembre nel Lecchese, in città e in provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

CINEMA A LECCO - Cosa propongono i cinema di Lecco questo fine settimana? Titoli di interesse per gli appassionati nelle sale cinematografiche della città. Obbligatoria la mascherina Ffp2.

LUCI SU LECCO - Il centro della città torna a essere illuminato dalle proiezioni natalizie. Dopo lo stop forzato del 2020 l'associazione Amici di Lecco è nuovamente scesa in campo con l'apprezzata iniziativa sperimentata con successo durante le Festività del 2019. Attenzione: mascherine sempre indossate in centro.

PISTA DI PATTINAGGIO E MERCATINI - Non solo la pista di pattinaggio extralarge. Prende sempre più forma l'offerta turistica della città per il periodo natalizio. La Giunta comunale di Lecco ha approvato la nuova edizione del Villaggio di Natale, che troverà spazio fino al 26 dicembre in Piazza Cermenati.

MESSE DI NATALE A LECCO - Numerosi appuntamenti per le parrocchie della comunità pastorale Madonna del Rosario durante le festività natalizie. Ecco tutti gli orari.

ORRIDO MAGIC CHRISTMAS LIGHTS - L'Orrido a Natale offre una magia speciale rispetto agli altri periodi dell'anno. L'attrazione bellanese, fra le principali del territorio lecchese, in grado di sbriciolare record di presenze nel corso del 2021, si prepara ad attraversare il periodo più suggestivo dell'anno con una serie di aperture straordinarie e un percorso "addobbato" ad hoc.

È, come sempre, possibile segnalarci nuovi eventi (clicca qui) e, se siete on the road e volete mangiare fuori casa, potete consultare la nostra Ristoguida con i ristoranti del territorio.