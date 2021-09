Buona cucina, birra e cinema: 5 consigli per un weekend senza noia

Cercate un appuntamento da non perdere nel weekend? Qui, di seguito, una mini-guida agli eventi in programma da venerdì 24 a domenica 26 settembre nel Lecchese, in città e in provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

FESTIVAL DELLA VALTELLINA - Tre giorni con pizzoccheri e sciatt al Lavello. I simboli gastronomici della Valtellina protagonisti a Calolzio, che torna a ospitare un evento dedicato alla cucina di qualità.

OKTOBERLECCH 2021 - Torna, dopo un anno di stop, l'OktoberLecch. Sesta edizione: 15 furgoni dedicati allo stree food accoglieranno i clienti per esaudire le aspettative culinarie di chiunque.

SENTIERI D'AUTORE AL RIFUGIO ROSALBA - Escursione letteraria in compagnia dello storico dell'alpinismo, giornalista e scrittore Enrico Camanni. Appuntamento al Rifugio Rosalba in Grignetta per ripercorrere la storia della rivista "Alp".

TERZO CINEMA PARADISO - Rassegna cinematografica in programma dal 22 al 26 settembre 2021 che alla visione di pellicole ispirate alla gastronomia unisce l'intento di riscoprire e vivere insieme il proprio quartiere.

FESTA DELLE API - La tappa della kermesse dedicata al mondo dell'apicoltura è in Valsassina, a Pasturo, presso l'azienda agricola "Il Fiore" in località Baiedo dalle ore 9 alle 17 di domenica 26 settembre.

